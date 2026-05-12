Florentino Pérez compareixerà aquesta tarda en una roda de premsa a Valdebebas

MADRID 12 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Reial Madrid, Florentino Pérez, atendrà els mitjans de comunicació en una roda de premsa aquesta tarda, a partir de les 18.00 hores, a la Ciudad Real Madrid, després de la junta directiva del club, segons ha informat l'entitat.
El màxim dirigent madridista, de 79 anys, respondrà a les preguntes dels mitjans de comunicació, després de setmanes convulses a l'entitat blanca, amb els jugadors Aurélien Tchouaméni i Fede Valverde expedientats pel club després d'una baralla al vestidor.