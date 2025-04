Flick critica els horaris: "Altres federacions i lligues es preocupen pels seus clubs, però aquí no"

MADRID 18 abr. (EUROPA PRESS) -

L'entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va criticar durament els horaris dels seus partits entre l'eliminatòria de semifinals de Champions, que assignen responsables que "no tenen ni idea" i que no "es preocupen pels seus clubs", a diferència d'altres federacions i lligues a Europa.

"Arribem tard, a les tres o les quatre del matí, els jugadors se'n van a dormir a les cinc. No volem posar excuses, no ens queixarem, però això passa aquí, en altres lligues protegeixen els clubs quan juguen Champions, sobretot a les semifinals, és increïble. I nosaltres no tenim temps per poder descansar", va denunciar el tècnic alemany sobre l'horari, a les 21.00, de la jornada 34 davant del Valladolid, just entre l'anada i la tornada de semis.

L'alemany va insistir que és una qüestió que li agradaria tractar amb els responsables d'establir els horaris. "Estic content en el sentit que no juguem diumenge a les 14.00. Ara jugarem dissabte a les 09.00 de la nit, però per què no podem jugar a les 18.30? Doneu-me un motiu, i m'agradaria veure el responsable. Per mi és una broma", va prosseguir.

"No tinc paraules, perquè aquesta situació és increïble. I cada federació, o cada lliga, la Bundesliga, la Premier League, es preocupa pels clubs. Aquí no, aquí no. Aquí simplement deixen que juguin, ja tornaran a les cinc del matí, o a les sis del matí, és igual. No tenen ni idea del que això significa per als jugadors", va lamentar.

Flick també va admetre que a la tornada de quarts de final de Champions el seu equip "no va jugar tan bé", però va recordar que estan a les semifinals. "Potser no estem en el millor moment, però el meu equip ho està fent molt bé. Estic molt orgullós, sempre miren de donar el millor de si mateixos. Hem complert l'objectiu i per a nosaltres és fantàstic, molt positiu per al club, per als afeccionats i per a l'equip", va celebrar.

"Si algú ens hagués dit que el 18 d'abril estaríem a semifinals de la Champions, final de Copa i líders de LaLiga, jo diria, 'no està gens malament, ho signo'. Som on volem ser. Tothom està content, l'afició, el club, ens ho mereixem. Hem de ser positius, som coneixedors i conscients del que fem, cal analitzar-ho tot i jo crec que l'equip sap el que ha de fer demà i espero que ho facin bé i que ho demostrin", va augurar.

Per al preparador alemany, el Celta "té un estil de joc clar, una filosofia clara", per la qual cosa "és important" que demostrin els seus "punts forts", sempre donant el màxim. "Tant si jugues 45, 60 o només 30, és igual, cal donar el 100%, cal donar tot el que un pugui donar de si mateix, la seva millor versió, amb un equip guanyador, així és perfecte i el treball estarà fet. Els jugadors donen el 100%, no importa si juguen 45, 60 o només 10 minuts, ho donen tot per aquest equip, un equip increïble i un club fantàstic", va aplaudir.

"Serà un partit difícil. Dependrà de nosaltres. Hem de jugar al nostre millor nivell. És així, i ho he dit abans. És un molt bon equip, amb un estil de joc molt valent. Saben jugar, tenen un estil molt definit i en els partits fora de casa ho han fet molt bé. Així que haurem d'anar amb compte. Haurem de jugar al nostre millor nivell", va afegir sobre el duel davant del Celta.

Flick també va abordar el "problema" amb Jules Koundé i el descans: "Si li dic 'et donaré trenta minuts menys', a l'endemà se n'anirà a córrer; així que potser per mi, tal com ho veig jo, és millor que corri sobre el terreny de joc, que doni el seu 100% per l'equip", va confessar.

"Està en un estat de forma fantàstic, el seu nivell és increïble, però sé que de vegades està bé descansar. El que faig és sempre parlar amb els jugadors, la responsabilitat sobre el seu cos depèn d'ells també, si són honestos i sincers em diuen com es troben, això és el que importa de la comunicació entre entrenador i jugadors", va afegir, abans de ressaltar el "geni" Lamine Yamal, que potser també descansa aquest cap de setmana.

També va tenir bones paraules per a Iñigo Martínez, absent a Dortmund, però que és "molt important" per a l'equip, "perquè en la seva posició pot veure tot el que passa al camp, i és un d'aquests jugadors que pot gestionar molt bé l'equip des de la defensa". "Estic molt content amb ell, estima la seva professionalitat, i és un líder indiscutible", va elogiar, abans de no desvetllar si Alejandro Baldi, lesionat, arribarà a la final de Copa del Rei del 26 d'abril.

Finalment, Flick va valorar l'encreuament amb l'Inter de Milà a semifinals de Champions. "Estima molt el futbol que estan jugant, és un equip molt experimentat, defensen summament bé, molt bé organitzats, tant amb pilota com sense pilota. Tenen uns davanters fantàstics, també en defensa tots saben el que han de fer. 'Benji' Pavard m'encanta, va ser jugador meu, és un gran professional. El que han aconseguit en aquests últims anys ha estat increïble i ho estan fent molt bé, serà un partit difícil", va concloure.