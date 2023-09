La Fiscalia es querella contra Luis Rubiales per agressió sexual i coaccions

MADRID, 8 set. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ja ha presentat la querella contra l'ara suspès president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, pel petó a la boca que va fer a la jugadora de la selecció Jenni Hermoso en el lliurament de trofeus del Mundial a Sidney (Austràlia). L'assenyala per dos delictes, un d'agressió sexual i un altre de coaccions.

En la querella, recollida per Europa Press, la tinent fiscal de l'Audiència Nacional, Marta Durántez, sol·licita al jutge que prengui declaració a Luis Rubiales, en condició d'investigat, i a Jenni Hermoso com a víctima. Així mateix, sol·licita que es recapti informació de les autoritats australianes sobre les seves normes penals respecte a la tipificació dels delictes contra la llibertat sexual.

L'escrit, de cinc pàgines, recull que els fets objecte de la querella es refereixen "al petó (que Rubiales va fer) a la boca (d'Hermoso) mentre li agafava amb les dues mans el cap (...) sense el seu consentiment".

A aquest fet, la Fiscalia hi afegeix que "immediatament" després del petó, tant la jugadora com el seu entorn més pròxim --familiars i amistats-- van patir una "pressió constant i reiterada" per part del president de la Federació i el seu entorn "amb la finalitat que, públicament, justifiqués i aprovés l'acte comès contra la seva voluntat".

La tinent fiscal, Marta Durántez, assenyala que la jugadora de l'absoluta va patir "una situació de fustigació en contra del desenvolupament de la seva vida en pau, tranquil·litat i llibertat".

Després d'això, i un cop recorda que Hermoso va comparèixer i va formalitzar denúncia davant la Fiscalia --a la seu de la Fiscalia General de l'Estat-- el passat 5 de setembre, indica que els fets no s'han denunciat al país on van passar --Austràlia-- i afegeix que la competència en tot cas correspon a l'Audiència Nacional perquè és l'òrgan judicial encarregat d'estudiar els delictes comesos fora del territori espanyol.

En aquest sentit, repassa l'article 23.2 de la llei orgànica del poder judicial (LOPJ) per assenyalar que els requisits perquè la causa prosperi són que els fets siguin punibles al lloc d'execució --on van passar--, que el perjudicat o el ministeri fiscal interposin una querella davant els tribunals espanyols i que el delinqüent no hagi estat absolt, indultat o penat a l'estranger.