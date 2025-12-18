La 'finalíssima' entre Espanya i l'Argentina es disputarà el 27 de març a Doha

Michael Kappeler/dpa - Arxiu
MADRID 18 des. (EUROPA PRESS) -
Les seleccions d'Espanya, actual campiona d'Europa, i l'Argentina, campiona de la Copa Amèrica, s'enfrontaran el pròxim 27 de març del 2026 a Doha en la 'finalíssima', segons han anunciat de manera oficial aquest dijous la UEFA i la CONMEBOL.
El partit es disputarà a l'Estadi de Lusail de la capital de Qatar a partir de les 19.00 hores en el que serà un duel entre les actuals número u i dos del rànquing mundial de la FIFA a tres mesos de disputar la Copa del Món als Estats Units, Mèxic i el Canadà.