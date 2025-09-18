El fill de Negreira declara durant més d'una hora pels presumptes pagaments del Barça

BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
El fill de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, ha declarat durant més d'una hora davant la instructora del cas Negreira, la magistrada Alejandra Gil, sobre els presumptes pagaments del FC Barcelona al seu pare i a ell.
Sense entrar en detalls sobre el contingut de la declaració, Enríquez ha respost a preguntes de la premsa que ha contestat a la Fiscalia, a la seva advocada i a la jutgessa, i que ha defensat la veritat que ell coneix, que és molt menys del que es pressuposa.
Després d'ell, ha estat l'expresident del FC Barcelona Sandro Rosell qui ha comparegut davant la titular del jutjat d'instrucció 13 de Barcelona i, després d'ell, ho faran dos exdirectius del club blaugrana Òscar Grau i Albert Soler, l'expresident del Barça Josep Maria Bartomeu i la parella de José María Enríquez Negreira.
El cas va començar després que la Fiscalia presentés una denúncia el març del 2023 contra el FC Barcelona, els seus expresidents Rosell i Bartomeu, exdirectius del club i el mateix Negreira, en al·legar que empreses d'aquest últim van girar factures al Barça que no es corresponien amb cap prestació o serveis d'assessorament tècnic real.
La causa principal investiga si els presumptes pagaments que el FC Barcelona va fer a Negreira --gairebé 7 milions d'euros entre 2001 i 2018-- es corresponen amb una presumpta retribució il·legítima per aconseguir suposats favors arbitrals per al club blaugrana, per la qual cosa, a més del suposat suborn, s'investiguen possibles delictes d'administració deslleial i falsedat documental.