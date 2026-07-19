La FIFA considera un èxit l'ampliació del Mundial

Jose Breton / AFP7 / Europa Press
MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -
Una anàlisi del grup d'estudi tècnic de la FIFA considera que l'ampliació del Mundial de 32 a 48 seleccions ha estat un èxit, ja que els temors que l'ampliació del torneig pogués convertir-se en "un desastre" per algunes de les seleccions més petites "no s'ha materialitzat".
Així ho ha afirmat, entre altres, l'exentrenador de l'Arsenal, Arsène Wenger, en una roda de premsa prèvia a la final del diumenge entre Espanya i Argentina. A més, va apuntar que la qualitat del torneig ha estat "molt alta".
La bretxa entre les grans i les petites nacions "s'està reduint", va explicar Wenger. Com a exemple, va esmentar a Cap Verd, una de les seleccions més febles, a priori, que va arribar als setzens de final en el seu debut al Mundial i va caure davant d'Argentina només després de la pròrroga als setzens de final.
El grup d'estudi tècnic, del que forma part l'exseleccionador d'Alemanya Jürgen Klinsmann, ha dut a terme una anàlisi detallada dels partits del Mundial disputats a Estats Units, Canadà i Mèxic. Les dades recopilades van mostrar que alguns canvis en el reglament han resultat eficaços. Molts serveis de porta es van realitzar amb major rapidesa i el nombre d'intervencions mèdiques va disminuir. Abans del torneig, s'havia indicat als àrbitres que evitessin retards o que els sancionessin en cas de dubte.
El grup va calcular que el nombre de gols des de lluny es va duplicar en comparació del Mundial de Catar celebrat fa quatre anys. "Observem que molts equips es defensaven molt enrere i resultaven difícils de superar", va explicar Klinsmann.
Una altra conclusió va ser que els porters s'allunyaven amb més freqüència de la línia de gol per buidar la pilota amb els punys. L'exporter de Suïssa Pascal Zuberbühler va assenyalar que això es devia, en part, al fet que estaven millor protegits.
Wenger va afegir que els possibles efectes de les tan comentades pauses per hidratar-se s'analitzarien de nou detalladament després del torneig, encara que va reconèixer que la pausa no havia estat ben rebuda per tots. No obstant això, va considerar que no havien tingut un impacte significatiu en els resultats.