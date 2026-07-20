Ferran Torres, MVP de la final del Mundial: "El gol és de 47 milions de persones"

MADRID 20 jul. (EUROPA PRESS) -
L'atacant de la selecció espanyola Ferran Torres, autor del gol del triomf (1-0) d'Espanya sobre Argentina en la final del Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, ha dit que aquest gol "és de 47 milions de persones" i ha defensat que "el destí estava escrit" i "estava fet" per brodar la segona estrella.
"El gol és de 47 milions de persones, no ha estat meu ni dels 26 jugadors que som aquí, jo crec que avui el destí estava escrit, estava fet perquè guanyéssim, lluny de la nostra gent, però ho hem intentat fer sentir-la el més a prop possible", ha dit el davanter, elegit MVP (Most Valuable Player) de la final del torneig.
Ferran Torres, que va entrar passada l'hora de joc substituint Mikel Oyarzabal, va ser l'autor de l'1-0 en el minut 106 que va fer a Espanya campiona del món 16 anys després de la primera estrella brodada a Sud-àfrica el 2010.
Ha estat un gol amb què l'atacant ha sentit "un alliberament molt gran". "He estat una persona molt criticada. Però jo crec que el destí està escrit, Déu sempre em dona aquestes forces per seguir i, al final, Déu li dona les coses a qui més les mereix".
"Si totes les finals són difícils, quan tens Messi a l'equip contrari sempre entres en nerviosisme, però nosaltres sempre depenem de nosaltres, de plantejar el nostre futbol, i crec que avui ho hem demostrat un cop més", ha afegit.