Ferran Torres abandona el Barça i fitxa pel PSG

MADRID, 15 ago. (EUROPA PRESS) -
El davanter espanyol Ferran Torres abandona el FC Barcelona després de quatre temporades i mitja i jugarà fins al 2031 al Paris Saint-Germain, on es retrobarà amb Luis Enrique, després que ambdues entitats hagin arribat a un acord per al seu traspàs.
"El FC Barcelona i el Paris Saint-Germain han arribat a un acord per al traspàs de Ferran Torres al club francès. El FC Barcelona vol expressar el seu agraïment a Ferran Torres per la seva dedicació al llarg de les quatre temporades i mitja en les quals ha defensat la samarreta blaugrana i li desitja molta sort en aquesta nova etapa de la seva carrera professional", va assenyalar aquest dissabte el club blaugrana.
Després de dies d'especulacions, un dels serials de l'estiu arriba a la seva fi: el 'Tauró' de Foios deixa el Mediterrani per marxar a solcar les aigües del Sena.
A les ordres de Luis Enrique Martínez, a qui coneix molt bé de la selecció espanyola i a nivell personal-familiar, i en un PSG en el qual també es retrobarà amb Fabián Ruiz i un Ousmane Dembélé, amb qui va coincidir breument al Barça.
Ferran Torres ha jugat 207 partits oficials amb la samarreta blaugrana. En aquestes quatre campanyes senceres i la meitat de la temporada 2021-22, quan va arribar al gener procedent del Manchester City de Pep Guardiola de la Premier League anglesa, va aconseguir marcar 65 gols -situant-se entre els 50 màxims golejadors de la història del club i compartint amb el seu company Lamine Yamal el Trofeu Zarra del curs 2025-26 gràcies als seus 16 gols anotats a LaLiga- i donar 22 assistències, sumant 10.552 minuts de joc, una mitjana d'uns 51 minuts per partit.
I aquí radica part de la raó d'anar-se'n del Spotify Camp Nou. Mai no ha arribat a ser el davanter centre titular, a l'ombra primer de Luuk de Jong o Pierre-Emerick Aubameyang amb Xavi Hernández a la banqueta i, ja amb la seva arribada l'estiu de 2022, va estar sobretot a l'ombra del gran ariet polonès Robert Lewandowski, el '9' titular pel de Terrassa i també per a l'alemany Hansi Flick en les dues campanyes en les quals ha dirigit l'equip i Ferran.
Això sí, Flick va confiar molt en el de Foios, com a revulsiu i també en certs partits com a titular. Però, davant de l'absència per lesió o per descans de Robert Lewandowski, va haver-hi un tram d'una mica més de dos mesos en els quals, jugant amb bastanta assiduïtat i amb titularitats, no va marcar. Un tram en el qual part de l'afició blaugrana va perdre la confiança en ell, perquè li demanaven més gol sobretot en partits clau. No en partits ja resolts o sense pes.
Malgrat això, Ferran Torres no marxa malament del FC Barcelona. Ha tingut la seva importància en el renaixement de l'equip amb Flick, ha tingut bons moments, però, amb l'adeu de 'Lewangol', no es quedarà per intentar demostrar que podia ser el '9' titular. Ara, diu adeu després de guanyar set títols de blaugrana: tres Lligues, una Copa del Rei i tres Supercopes d'Espanya.
"Estic molt feliç de començar una nova aventura en un club tan ambiciós com el Paris Saint-Germain. Vull agrair al president Nasser Al-Khelaïfi, a Luis Campos i a l'entrenador Luis Enrique per donar-me l'oportunitat d'unir-me a aquest equip, al qual espero ajudar a conquerir el nombre de trofeus més gran possible", va apuntar Ferran en declaracions als mitjans oficials del club francès.
Ara, Ferran es retrobarà amb Luis Enrique, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció espanyola absoluta en un partit de la Lliga de Nacions davant d'Alemanya en 2020. El preparador asturià també va apostar per ell portant-lo a l'Eurocopa 2020, celebrada al 2021, i al Mundial de Qatar 2022.
Ja amb Luis de la Font al càrrec, el valencià va conquerir la Lliga de les Nacions de 2023, i al 2024 va aconseguir el seu primer gran títol amb Espanya en alçar l'Eurocopa a Alemanya. Però, sens dubte, el seu gran èxit amb 'La Roja' va arribar aquest mateix estiu, quan va anotar el gol de la victòria d'Espanya a la final del Mundial davant l'Argentina (1-0), fet que va ajudar a que el país es brodés el segon estel a la seva samarreta; a més, va ser triat millor jugador del partit.
"Des que vam guanyar el Mundial, tot ha succeït molt ràpid, amb prou feines hem tingut vacances per poder assimilar-ho, però al final al món del futbol tot passa molt de pressa. Cal centrar-se en la nova temporada perquè això és un equip guanyador i amb el qual he de poder ser a l'altura, poder ajudar el màxim possible als meus companys i intentar donar-li moltes alegries a aquesta gran afició", va continuar.
També va rememorar el seu gol de la final del Mundial. "Als jugadors sempre ens agrada jugar els grans partits, però independentment d'això cal mantenir-se igual. No crec que un gol canviï la teva vida, però va ser un moment molt especial i probablement sigui un dels dies més feliços de la meva vida", va manifestar.
Sobre el PSG, va explicar que és "un projecte ja guanyador, assentat i amb gent molt jove". "Per què no poder guanyar una 'Champions' aquí? Jo no he tingut l'oportunitat de guanyar-ne cap i crec que aquest és el club adequat per poder fer-ho", va advertir. "És un equip que ja està assentat, que té grandíssims jugadors; vinc a aprendre d'ells, perquè són jugadors que venen demostrant el talent i el nivell que tenen. Tant de bo pugui aportar molts gols i moltes assistències", va subratllar.