Fernando Alonso renova i correrà amb Aston Martin el 2027

MADRID 29 set. (EUROPA PRESS) -
El pilot Fernando Alonso continuarà la temporada vinent amb Aston Martin de cara al Campionat del Món de Fórmula 1 després de renovar el seu contracte, segons ha confirmat aquest dimarts l'equip britànic en el qual corre des del 2023.
"L'equip Aston Martin Aramco de Fórmula 1 es complau a confirmar que Lance Stroll i Fernando Alonso continuaran com a pilots de l'escuderia, després d'haver ampliat els seus contractes de llarga durada", ha indicat Aston Martin en un comunicat.
L'equip recorda que el canadenc i l'espanyol formen "la parella de pilots amb més experiència de la Fórmula 1" i que "tots dos continuaran aportant a Aston Martin un valuós bagatge de coneixements sobre competició i una gran perspectiva tècnica, a mesura que l'equip avança en la seva tasca de cara a la temporada 2026 i el futur".