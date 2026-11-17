BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
El pilot Fernando Alonso, bicampió del món de Fórmula 1 i actual integrant de l'escuderia Aston Martin Aramco, tornarà al Ral·li Dakar el gener del 2027, set anys després de la seva única participació, per encapçalar l'ambiciós projecte de tres cotxes d'Aston Martin amb el nou prototip Aston Martin Dreadnought, en el qual estarà acompanyat pel francès Sébastien Loeb i el brasiler Lucas Moraes.
La inclusió de l'asturià suposa la seva tornada a la prova més dura del món per liquidar un compte pendent, després d'acabar en tretzena posició de la classificació general en el seu debut el 2020.
Fernando Alonso, guanyador de 32 Grans Premis de Fórmula 1 i que va ampliar el seu contracte de llarga durada per continuar competint amb Aston Martin Aramco el Mundial del 2027, torna a apostar pels grans reptes de l'automobilisme internacional, un palmarès en el qual ja hi ha dues victòries en les 24 Hores de Le Mans, una en les 24 Hores de Daytona i diverses participacions en les 500 Milles d'Indianapolis.
En aquesta nova aventura al desert, Alonso tornarà a formar parella amb el seu compatriota Marc Coma com a copilot, que ja el va acompanyar en la seva estrena del 2020 i amb el qual van obtenir un destacat segon lloc en la vuitena etapa que va deixar patent el potencial del duo espanyol.
La participació en el Dakar marcarà l'inici d'un calendari extraordinàriament exigent el 2027 per al bicampió mundial, ja que la cursa acabarà amb prou feines unes setmanes abans dels tests de pretemporada de Fórmula 1 i donarà pas a un campionat format per 24 Grans Premis que inclourà una xifra rècord de 10 carreres a l'esprint.
"Després de decidir continuar competint a la Fórmula 1 amb Aston Martin Aramco, he pensat detingudament en el Dakar. Al final, la decisió ha estat senzilla. Volia assumir el repte per complet i afrontar tant la Fórmula 1 com el Ral·li Dakar el mateix any", ha explicat el pilot.