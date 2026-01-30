Fermín López renova amb el Barça fins al 2031

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona i el migcampista del primer equip Fermín López han arribat a un acord per a la millora i l'ampliació del seu contracte per dues temporades addicionals, amb la qual cosa el futbolista andalús queda vinculat al club blaugrana fins el 30 de juny del 2031.
Fermín López (El Campillo, Huelva, 2003) va arribar al FC Barcelona l'estiu del 2016, quan amb prou feines tenia 13 anys, per incorporar-se a la Masia, on va completar la seva formació futbolística i va anar passant pels equips base abans d'arribar al primer equip.
L'andalús acumula 1.625 minuts de joc aquesta temporada, amb 26 partits disputats, 10 gols i 11 assistències, en què especialment ha estat clau a la Lliga de Campions, amb 5 gols i 3 assistències en tan sols 7 partits. Sens dubte, és un dels homes de confiança de Flick i últimament, sobretot amb la baixa de Pedri, fix a l'extrem tot i que pot jugar més enrere i, ocasionalment, com a extrem organitzador.
"Amb aquesta renovació, el FC Barcelona reforça la seva aposta pel talent format al planter i assegura la continuïtat d'un jugador que s'ha convertit en una peça rellevant del present i el futur de l'equip", assegura el club blaugrana en un comunicat.
La signatura del nou contracte tindrà lloc en els pròxims dies al despatx del president del FC Barcelona, Joan Laporta, i posteriorment el jugador, de 22 anys, atendrà els mitjans de comunicació.