Fermín López pateix una fractura al peu i es perd el Mundial

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
BARCELONA 18 maig (EUROPA PRESS) -
El jugador del FC Barcelona Fermín López pateix una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i haurà de passar per la sala d'operacions, segons ha informat aquest dilluns el club blaugrana, en una lesió que el col·loca en una situació molt complicada de cara al Mundial.
El migcampista ofensiu andalús va ser substituït al descans del partit de diumenge davant el Betis (3-1) a l'Spotify Camp Nou, corresponent a la penúltima jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, després d'unes molèsties a la primera meitat.
Un cop fetes les proves mèdiques, el club ha confirmat que el jugador presenta una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i que serà sotmès a un tractament quirúrgic en els pròxims dies.
En espera de saber quins seran els terminis exactes de la recuperació, la lesió complica de manera notable la seva disponibilitat per al Mundial en tractar-se d'una dolència que sol requerir un període de baixa perllongat, mínim d'un mes o mes i mig en funció de la lesió.