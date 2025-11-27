Fermín López estarà 2 setmanes de baixa per una lesió al soli dret

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El jugador del primer equip del FC Barcelona Fermín López estarà al voltant de dues setmanes de baixa a causa d'una petita lesió al soli de la cama dreta, segons ha informat aquest dijous el club blaugrana després de les proves mèdiques fetes al migcampista.
Fermín, que aquesta temporada ha arribat als cent partits amb el primer equip dels quals 13 en aquest curs i en deu com a titular, s'ha consolidat com una peça de treball constant en la pressió i amb arribada i gol des de la segona línia.
El '16' blaugrana ha marcat set gols durant aquesta campanya, l'últim en l'estrena del nou Spotify Camp Nou en la victòria davant l'Athletic Club (4-0), en un inici de curs en el qual s'ha pogut fer un lloc en els onces inicials de Hansi Flick abans d'aquesta lesió muscular.
Amb aquesta lesió, Fermín es perdrà els pròxims tres partits de Lliga, contra l'Alabès i l'Atlètic de Madrid a l'Spotify Camp Nou i contra el Reial Betis a Sevilla i, també, l'estrena de l'Spotify Camp Nou en la Champions contra l'Eintracht de Frankfurt. Si es compleixen els terminis podria tornar a LaLiga davant l'Osasuna el 13 de desembre.