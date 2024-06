Fermín López i Álex Baena lideren la llista d'Espanya per als Jocs de París 2024

MADRID, 26 juny (EUROPA PRESS) -

El seleccionador olímpic de futbol, Santi Denia, ha publicat aquest dimecres la llista de 18 jugadors que disputaran els Jocs Olímpics de París, en la qual destaca la presència de Fermín López i Álex Baena, els únics presents a l'Eurocopa 2024 que s'està disputant a Alemanya.

Els migcampistes del Vila-real i del FC Barcelona són les principals figures de la llista de Santi Denia de cara als Jocs de Paris 2024 i els únics que faran un 'doblet' aquest estiu amb l'Eurocopa i els Jocs Olímpics.

En la convocatòria de 22 jugadors, dels quals només 18 hi participaran i quatre seran reserves, també destaca la presència del central del Girona Eric García, que en el passat Mundial de Qatar va participar amb l'absoluta, i que disputarà els seus segons Jocs Olímpics, igual que Juan Miranda (Betis), i també ha entrat el defensa Pau Cubarsí (FC Barcelona), que va caure de la prellista per a l'Eurocopa.

Els seleccionats per Santi Denia es concentraran l'1 de juliol a les instal·lacions de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), on duran a terme la preparació prèvia a la cita de París. El 17 de juliol l'expedició viatjarà a la localitat francesa de Bordeus per disputar l'endemà un partit de preparació contra l'equip olímpic dels Estats Units.

L'endemà viatjaran a París, on debutaran el dia 24 contra l'Uzbekistan al Parc dels Prínceps de la capital francesa. Després es traslladaran a Bordeus, seu dels dos següents partits de la fase de grups: el dia 27 de juliol, davant la República Dominicana i el 30 de juliol, amb Egipte. Els tres partits es disputaran a les 15.00 hores.

--LLISTA DE CONVOCATS.

PORTERS: Arnau Tenas (PSG), Joan García (Espanyol) i Alejandro Iturbe (Atlètic de Madrid B).

DEFENSES: Juanlu Sánchez (Sevilla), Eric García i Miguel Gutiérrez (Girona), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Jon Pacheco (Alabès), Juan Miranda (Betis), Cristhian Mosquera (València) i Marc Pubill (Almeria).

MIGCAMPISTES: Álex Baena (Vila-real), Adrián Bernabé (Parma), Aimar Oroz (Osasuna), Beñat Turrientes (Reial Societat) i Pablo Barrios (Atlètic de Madrid).

DAVANTERS: Sergio Gómez (Manchester City), Fermín López (FC Barcelona), Diego López (València), Sergio Camello (Rayo Vallecano), Abel Ruiz (Benfica) i Samu Omorodion (Alabès).