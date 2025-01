El FC Barcelona viatja a la Supercopa d'Espanya a Aràbia amb Dani Olmo i Pau Víctor

MADRID 6 gen. (EUROPA PRESS) -

Els futbolistes Dani Olmo i Pau Víctor formaran part de l'expedició del FC Barcelona per la Supercopa d'Espanya, que es disputarà del 8 al 12 de gener a l'Aràbia Saudita, malgrat que tots dos jugadors continuen sense estar inscrits per poder jugar amb els blaugranes, segons va informar el club aquest dilluns.

Tots dos futbolistes no poden jugar amb el club blaugrana que no els ha pogut inscriure per no complir el fair play financer a 31 de desembre. No obstant això, l'entitat presidida per Joan Laporta està a l'espera que el Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) li concedeixi la cautelaríssima després que la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i LaLiga van negar la llicència sol·licitada pel club.

La semifinal del Barça davant de l'Athletic Club es disputarà el 8 de gener (20.00) a Jidda, mentre el Reial Madrid i RCD Mallorca es jugaran l'altre lloc a la final el 9 de gener (20.00).

Per al duel dels blaugranes, també estan en la convocatòria Ferran Torres, Andreas Christensen, Héctor Fort i Lamine Yamal, que ja haurien deixat enrere les seves respectives lesions, encara que no tenen l'alta mèdica. A més, hi viatjarà el jove Marc Bernal, que continua recuperant-se de la lesió de genoll.

Així, la llista de Hansi Flick la integren els porters Iñaki Peña, Wojciech Szczesny i Ander Astralaga; els defenses Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Eric García, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Christensen, Jules Koundé, Fort, Gerard Martín i Sergi Domínguez; els migcampistes Gavi, Pedri González, Pablo Torre, Fermín López, Frenkie de Jong, Marc Casadó i Marc Bernal; i els davanters Ferran Torres, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Pau Víctor, Lamine Yamal, Dani Olmo i Antoni Fernández.