El FCB i Uber escenifiquen el seu acord fins al 2027 amb 30 Cupra Tavascan blaugranes

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona i Uber han signat aquest dimecres un acord estratègic pel qual la plataforma de mobilitat esdevé nou 'official partner' del club fins al 2027, a més d'incorporar a la seva flota un total de 30 vehicles Cupra, marca que també és sòcia de l'entitat, del model Tavascan i pintats amb els colors blaugranes.
L'acord s'ha presentat aquest dimecres en un acte a les instal·lacions del FC Barcelona amb la presència del jugador del primer equip Pau Cubarsí, juntament amb el director general del club, Manel del Río, i el CEO d'Uber a Espanya i Portugal, Felipe Fernández Aramburu.
"L'aliança neix amb l'objectiu de contribuir a millorar la mobilitat de l'afició i la gestió del trànsit al voltant del nou Spotify Camp Nou i dels diferents espais de l'Espai Barça", ha assegurat el club en un comunicat.
En aquest sentit, l'acord contempla la implementació de zones de recollida per als usuaris, a més de l'impuls de solucions de mobilitat sostenible, com el servei cent per cent elèctric d'Uber, disponible a Barcelona des de fa amb prou feines unes setmanes.
Per celebrar l'acord, el FC Barcelona i Uber presenten una edició limitada de 30 Cupra Tavascan completament personalitzats amb els colors del club. Els usuaris podran aconseguir un viatge en un d'aquests vehicles a través del servei 'Electric' de l'aplicació.
Dins aquest patrocini, Uber i Uber Eats també tindran visibilitat als espais publicitaris del nou Spotify Camp Nou, encara en construcció, i podran desenvolupar diverses accions corporatives i de marca a la instal·lació.
El director general del FC Barcelona, Manel del Río, ha assegurat que l'acord amb Uber reforça el compromís del club amb la "innovació" i amb la col·laboració amb "marques líders en solucions de mobilitat". "L'aliança neix amb l'objectiu de millorar la mobilitat de l'afició i la gestió del trànsit al voltant del nou Spotify Camp Nou", ha valorat.
Per la seva banda, el director general d'Uber a Espanya i Portugal, Felipe Fernández Aramburu, ha assegurat que el FC Barcelona no només mou passions, sinó que "també mou la ciutat". "Amb aquest acord volem posar el nostre granet de sorra perquè l'experiència d'anar a l'estadi sigui encara millor. Esperem que els culers gaudeixin del viatge en el seu Cupra elèctric amb els colors del seu equip", ha desitjat.