El FC Barcelona tornarà aquest dissabte a l'Spotify Camp Nou davant l'Athletic Club

El FC Barcelona ha confirmat aquest dilluns que tornarà a jugar a l'Spotify Camp Nou aquest dissabte 22 de novembre en el partit contra l'Athletic Club, corresponent a la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-2026, i amb un aforament de més de 45.000 espectadors.
"El FC Barcelona informa que el partit corresponent a la jornada 13 de Lliga, davant l'Athletic Club, previst per al dissabte 22 de novembre a les 16.15 hores, es disputarà finalment a l'Spotify Camp Nou", indica el club en un comunicat. L'últim partit oficial a l'estadi va ser el 28 de maig del 2023 amb el RCD Mallorca.
El Barça ha assenyalat que la decisió arriba després d'obtenir la llicència de primera ocupació corresponent a la Fase 1B, "que permet ampliar l'aforament fins als 45.401 espectadors". "Aquesta autorització inclou tota la zona del lateral, i s'afegeix a la llicència ja concedida de la Fase 1A, que comprèn la tribuna i el gol sud", ha detallat.
"Quant a la Lliga de Campions, s'està treballant conjuntament amb la UEFA per poder disputar el partit contra l'Eintracht de Frankfurt a l'Spotify Camp Nou, ja que es compleixen els requisits necessaris, tot i que encara s'està en espera de rebre la confirmació definitiva", ha aclarit el FC Barcelona.