FC Barcelona tanca la temporada amb un amistós davant el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta

MADRID, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona posarà aquest dimarts (12.30, hora peninsular espanyola) punt i final a la seva òptima temporada 2022-2023 amb un amistós especial al Japó que l'enfrontrà al Vissel Kobe de l'espanyol Andrés Iniesta, també ja a la seva recta final com a jugador de l'equip japonès.

Pràcticament sense massa temps per descansar després d'acabar aquest passat diumenge a Vigo la seva campanya en LaLiga Santander, el conjunt blaugrana va posar rumb cap al país del Sol Naixent per retrobar-se amb el seu adorat ex-company i, també amb un altre ex-company, Sergi Samper i intentar donar la seva millor versió malgrat el cansament.

Xavi Hernández desplaça per a aquest amistós a Tòquio a gairebé tota la totalitat de la plantilla del primer equip, a excepció dels lesionats Pedri González, que no es podrà retrobar en el camp amb el seu ídol, Alejandro Baldi i Ronald Araujo, a més de Sergio Busquets i Jordi Alba, que ja estan de vacances després d'anunciar que no seguiran al club.

D'aquesta manera, de cara a completar la convocatòria, el tècnic de Terrassa porta a joves com Unai Hernández, Marc Guiu, Pau Prim, Dani Rodríguez, Julian Araujo i Héctor Fort, que tindran la seva oportunitat en forma de minuts amb gairebé total seguretat en l'Estadi Nacional de Tòquio.

Davant un Vissel Kobe que marxa líder de la seva lliga, on no ha perdut en els seus últims set partits, i que tornarà a jugar un amistós contra el FC Barcelona, al que es va enforntar en la pretemporada de 2019-2020, amb victòria blaugrana per 0-2 i doblet de Carles Pérez.