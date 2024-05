El FC Barcelona suspèn dos socis detinguts a París per racisme

La Gendarmeria va detenir tres aficionats del Barça per salutacions nazis i insults racistes

BARCELONA, 26 abr. (EUROPA PRESS) -

Els dos socis que juntament amb un altre aficionat del FC Barcelona van ser detinguts a París, en el duel d'anada dels quarts de final de la Champions contra el Paris Saint-Germain, per la Gendarmeria francesa per insults racistes i per fer gestos de caràcter nazi han estat suspesos cautelarment de la seva condició de socis del club i, pel que fa a l'aficionat, se li prohibirà accedir a més partits.

"El FC Barcelona informa que la Comissió de Disciplina del club ha decidit suspendre cautelarment la condició de socis de les persones detingudes per la Gendarmeria francesa durant el transcurs del partit d'anada a París de quarts de final de la Champions League contra el PSG del 10 d'abril", ha comunicat el club.

A més, el FC Barcelona ha informat el col·lectiu penyístic del tercer encausat que té prohibit l'accés a entrades provinents del FC Barcelona tant per a partits de local i de visitant.

Aquests tres aficionats investigats van ser detinguts en acabar el partit acusats de fer salutacions de caràcter nazi a més de proferir insults racistes.

La Comissió de Disciplina del FC Barcelona considera com "molt greus" els fets denunciats per la policia francesa i per això aquesta suspensió tindrà caràcter immediat i durarà fins que conclogui la investigació interna, que pot tenir una durada de fins a tres mesos des de l'obertura de l'expedient.

"Cal recordar que per aquests fets el FC Barcelona s'enfronta a una sanció per part de la UEFA de fins a 25.000 euros i la prohibició de desplaçament de l'afició culer com a visitant en un partit de la màxima competició europea. Sanció que ha quedat suspesa durant un any", ha recordat el club blaugrana.