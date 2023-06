El FC Barcelona, 'supercampió' amb 6 títols de Lliga el 2023

BARCELONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

L'equip de futbol sala ha aconseguit aquest divendres el ple dels equips professionals del FC Barcelona en guanyar els respectius títols de Lliga aquesta temporada 2022/23, que ja és històrica per a una entitat blaugrana que s'enorgulleix de ser el "millor club poliesportiu" del món i de fer un 6 de 6 que perseguia des de fa temps, sobretot amb un president, Joan Laporta, que intenta malgrat la crisi econòmica del club prioritzar aquesta part polifacètica.

El FC Barcelona és 'més que un club' per molts motius, per exemple perquè és una entitat poliesportiva des de pràcticament els seus inicis. No s'entén el FC Barcelona sense les seves seccions professionals, ja que l'handbol o l'hoquei patinis han estat clars dominadors, en diverses èpoques, no només dels campionats nacionals, sinó també a Europa. Per aquest motiu l'assoliment d'aquest 2023, el d'aconseguir guanyar totes les Lligues en els equips professionals, reforça aquest 'ADN'.

Històricament, els equips de futbol, bàsquet, handbol i hoquei patinis guanyaven amb més o menys assiduïtat. Posteriorment, el futbol sala es va sumar a aquesta festa i, des de fa una mica més d'una dècada, també l'equip de futbol femení --secció professional en l'entitat blaugrana des del 2002-- és origen d'èxits, títols i festejos.

El 2012, quan el futbol femení va guanyar la seva primera Lliga, la resta de seccions professionals, excepte una, també van conquistar les seves respectives Lligues; va fallar l'equip de futbol, entrenat per Pep Guardiola i que venia de guanyar l'any anterior i va tornar a recuperar el ceptre el 2013, amb la defunció de Tito Vilanova a la banqueta. Però, el 2012, va ser l'únic Barça no guanyador de Lliga.

Durant l'última dècada, el Barça ha tingut una mitjana de 3,7 títols de lliga entre els seus 6 equips professionals. El pitjor any va ser el 2017, quan només l'handbol i l'hoquei patins --els dos més premiats en la història del club-- van guanyar el campionat. I, abans del ple d'aquest 2023 amb les 6 Lligues, el millor any havia estat el 2021, amb 5 (de nou, tots menys el futbol masculí).

La gesta d'aquest any la van començar el futbol femení i l'handbol. L'equip d'Antonio Carlos Ortega és clar dominador a ASOBAL, i és que amb prou feines té rival. Escenari que es repeteix des del 2011, enllaçant títols de lliga des de llavors i guanyant amb diverses jornades d'antelació. El Barça Femení ha viscut una experiència similar a la Lliga F, amb el títol prematur i 10 punts de marge respecte del Reial Madrid femení, deixant-se portar les últimes setmanes per preparar el reeixit assalt a la 'Champions'.

L'hoquei patins tampoc no ha fallat en la seva cita amb l'OK Lliga. Els d'Edu Castro, que van perdre la seva hegemonia el 2022 contra el Liceu, han recuperat el campionat domèstic per ajudar, com a secció amb més títols del club, a aquesta particular fita.

Aquesta vegada, per evitar repetir l'escenari del 2012 o el 2021, el primer equip de futbol masculí, el 'sant i senya' del FC Barcelona i origen de tot, ha guanyat LaLiga Santander. Els de Xavi Hernández no han fallat aquesta vegada. Amb un campionat molt regular, basat en una gran defensa i en els gols del 'pichichi' Robert Lewandowski, el Barça ha guanyat la seva primera Lliga després de tres anys de sequera.

El penúltim títol ha estat especial. El bàsquet, l'equip blaugrana que més està patint aquests últims anys, s'ha tret moltes 'espines clavades' de sobre superant en la final del 'playoff' el Reial Madrid per la via ràpida, amb un 3-0 gràcies a dues victòries al Palau Blaugrana i una última, la decisiva, al WiZink Center. Triomf amb sabor a comiat i a final d'era, la de Nikola Mirotic.

Finalment, però no menys important, ha arribat el títol de lliga del futbol sala en superar el Jaén. El tercer duel, aquest divendres, va començar amb un 2-0 a favor dels andalusos però els jugadors de Jesús Velasco van remuntar fins al 2-5 final per aconseguir la seva tercera Lliga consecutiva i continuar llaurant una era blaugrana.

EUROPA, EL GRAN 'PERÒ' DEL FC BARCELONA

No tot és glòria a Can Barça. El gran deute és Europa, on el 6 de 6 no s'ha donat mai. El 2015, quan l'equip de futbol masculí va aconseguir la seva última 'Champions', el club va guanyar tres Copes d'Europa amb els èxits de l'handbol i l'hoquei patinis. Aquest 3 de 6 és el topall històric.

Aquest 2023 l'equip de Xavi Hernández ni tan sols ha superat, igual que el 2022, la fase de grups. El bàsquet i l'handbol, malgrat arribar a les respectives 'final four', no han tingut èxit. L'hoquei patinis, amb 21 títols europeus, ha baixat contra el Porto en semifinals i el futbol sala no ha passat aquesta vegada de la Ronda Elit.

Així que l'alegria, tan immensa com única, l'ha donat el Barça Femení en conquistar a Eindhoven, amb remuntada inclosa contra el Wolfsburg, la seva segona 'Champions' en tres anys, després de la del 2021 contra el Chelsea.