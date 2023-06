El FC Barcelona s'inspira en les seves pioneres femenines per a la samarreta 23-24

MADRID, 15 juny (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona s'inspirarà en les seves pioneres del futbol femení de cara a la primera samarreta per a la temporada 2023-2024, dissenyada per la marca esportiva Nike i que manté les clàssiques franges àmplies i els colors blaugranes originals.

Segons el club, aquesta samarreta esta dissenyada amb el concepte 'Aquí, per obrir camí' i presenta un detall simbòlic a l'escut amb un rombe per sobre inspirat en la penya blaugranaa femenina de l'any 1971, que va jugar el primer partit de futbol femení al Camp Nou i que fa "honor a l'esperit pioner del Barça, sent sempre líder tant en la part esportiva, amb una reeixida història, com el vessant més social".

La nova samarreta vol celebrar aquesta efemèride i recull a través de l'escut l'esperit d'aquelles dones, liderades per Imma Cabeceran, que el 1970 es van reunir i van ser les primeres a jugar un partit de futbol femení a l'Spotify Camp Nou. L'actual primer equip no va ser reconegut pel club fins al 2002, quan el seu escut va passar a ser l'oficial del club.

"Elles van liderar amb l'exemple quan encara no existien referents, van ser pioneres en el seu temps i van obrir camí a les futures generacions", ha recalcat el FC Barcelona,

Per fer honor a aquest esperit pioner, el Barça ha presentat la samarreta amb jugadors i jugadores que són "models d'èxit, que inspiren el públic jove d'avui que busca referents". Així, hi han participat artistes locals com Bad Gyal, Leiti, Julieta, Mushkaa i La Manso i jugadors i jugadores com Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Ronald Araujo, Gavi, Ansu Fati i Alejandro Balde.

La samarreta lluirà el logo d'Spotify, 'main partner' de l'equip masculí i femení, a la part frontal, juntament amb el de Nike, a més de la marca Ambilight TV a la màniga del primer equip masculí, i Bimbo a la del femení. A més a més, encara incorpora el logo d'UNHCR/ACNUR sota el nom del dorsal i continuarà buscant "la sostenibilitat per mitjà de la innovació" que persegueix la marca nord-americana.

La nova equipació es pot comprar des d'aquest dijous a través de l''ecommerce' del club i de Nike, a la botiga Nikestore Passeig de Gracia i a totes les Barça Store. A la resta de botigues estarà disponible a partir del dimecres 21 de juny.