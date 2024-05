El FC Barcelona oficialitza la desvinculació de Xavi Hernández i el seu 'staff' amb el club

BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

El fins ara entrenador del primer equip masculí del FC Barcelona Xavi Hernández, a més de la resta del seu cos tècnic, s'ha desvinculat aquest dimecres de l'entitat blaugrana després d'arribar a un acord mutu.

"El FC Barcelona i Xavi Hernández Creus han arribat a un acord per a la desvinculació del contracte que el tècnic i el seu staff tenien amb el club fins al final de la temporada 2024/25", ha anunciat el club.

El FC Barcelona ha expressat públicament el seu agraïment a Xavi i a la resta del cos tècnic pel seu "compromís, dedicació i generositat" i per les facilitats a l'hora de desvincular-se contractualment.

Xavi Hernández deixa la banqueta amb una Lliga i una Supercopa d'Espanya en dues temporades i mitja. Tots dos títols assolits en la temporada 2022/23, la primera completa ja que va arribar el 6 de novembre del 2021, a la meitat de la campanya anterior després de Ronald Koeman.

Amb prou feines dos títols que, pel mal moment econòmic i per la plantilla a mig fer que hi havia, han estat celebrats. Sobretot una Lliga guanyada amb una gran defensa, amb bona tàctica i algun brot verd de bon joc. Una solidesa que no s'ha vist aquesta última temporada, quan molts esperaven un clar pas endavant quant a joc que no ha arribat i, a més, s'ha perdut aquesta solidesa defensiva.