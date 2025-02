El FCB obtindrà uns 13 milions per la venda de Nico González al City

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El Porto ha anunciat aquest dimarts la recompra al FC Barcelona d'un 20 per cent del total de la plusvàlua que tenia el club per a una futura venda de Nico González, si bé el Barça podria rebre uns 13 milions d'euros després del fitxatge del migcampista pel Manchester City.

Quan el FC Barcelona va vendre Nico al Porto per 8,5 milions d'euros es va reservar un percentatge --del 40 per cent, segons va confirmar el club portuguès-- dels beneficis d'una futura venda del gallec.

El Porto ha revelat que ha pagat 3 milions al Barça per la recompra del 20 per cent d'aquests drets, raó per la qual el club podria rebre 13,3 milions per la sortida de Nico al City --10,3 milions del 20 per cent de revenda restant més aquests 3 per la recompra del Porto--.

El FC Porto també informa que "va exercir anticipadament l'opció de compra, amb el FC Barcelona, del 20% de les plusvàlues en un traspàs del jugador per un valor de 3M, en què el FC Barcelona conservava el dret a només el 20% de les plusvàlues i també anul·lava l'opció de recompra que el Barça tenia sobre el jugador per un valor de 30M exercitable fins al 30 de juny del 2025", ha anunciat el club portuguès en un comunicat.

Aquests 13 milions se sumen als 8,5 que el club va rebre el 2023 amb la venda de Nico al Porto. Un total de 21,5 milions que es queden lluny dels 29,1 que es podria haver endut si els portuguesos no haguessin fet efectiva la recompra del 20 per cent de la futura venda.

De totes maneres, aquests 13,3 milions són uns ingressos importants per a les arques blaugranes, possibles després del fitxatge del migcampista pel Manchester City, que en l'últim dia de mercat va pagar 60 milions d'euros al Porto.