El FC Barcelona guanya el clàssic i revalida la Lliga

Javier Borrego / AFP7 / Europa Press
Els blaugranes, en honor a Flick, han tombat un Reial Madrid que no ha pogut evitar la celebració
BARCELONA, 11 maig (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona és el campió de LaLiga EA Sports després de guanyar aquest diumenge el Reial Madrid (2-0) en el clàssic de la jornada 35, un partit tancat a la primera part i amb una segona en què l'equip blanc hi ha posat més ganes però sense inquietar uns culers que han anat comptant els minuts per cantar victòria, en una festa amb un sentit homenatge al tècnic Hansi Flick, hores després de perdre el seu pare.
Quan el col·legiat canari Hernández Hernández ha xiulat l'inici del partit el Barça ja era campió amb l'empat, però les ganes que ha posat l'equip de Flick han estat moltes més que les de l'equip blanc, obligat a guanyar per evitar la celebració del rival. No obstant això, el Barça en el 18' ja guanyava per 2-0, resultat que finalment els ha donat la segona Lliga consecutiva amb l'alemany a la banqueta.
Els gols de Marcus Rashford de falta directa i de Ferran Torres han esborrat del partit un Reial Madrid que en cap moment ha fet la sensació que pogués superar Joan Garcia, mentre que Thibaut Courtois, de tornada a l'equip després de la lesió, ha anat de menys a més i malgrat no estar bé en els dos gols, ha acabat posant bones mans per evitar que el clàssic fos una golejada.
Continua intractable el Barça al seu nou Spotify Camp Nou. El Reial Madrid no ha pogut evitar el que semblava inevitable, i aquest 2-0 dona al Barça 14 punts de marge per proclamar-se campió, per sentenciar la Lliga de la reinvenció, del superar les infinites lesions d'importància, i la de l'encert en arribades com les de Joan Garcia o de Marcus Rashford, autor del primer gol en una falta imparable.
'Campions, campions' s'ha sentit en una graderia que ha estat una festa. No ha faltat el 'Madridista qui no boti' i altres càntics més ofensius cap a l'etern rival, amb un punt d'humor negre i d'actualitat amb el 'Que es peguin, que es peguin' en al·lusió a l'incident entre Fede Valverde, absent, i Aurelien Tchouaméni, present. Però el Madrid no ha estat centrat durant el partit, ni ha pogut evitar la festa culer.
La xiulet final ha desencadenat la festa definitiva a l'Spotify Camp Nou. Els jugadors han buscat ràpidament Hansi Flick per dedicar-li un triomf especialment emotiu, mentre la graderia celebrava una nova Lliga conquerida davant l'etern rival. Un Barça sòlid, recognoscible i competitiu fins al final que continua regnant en el campionat domèstic.