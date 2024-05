El FC Barcelona femení guanya la Copa de la Reina en guanyar 8-0 la Real Sociedad

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení ha derrotat per 8-0 a la Reial Societat aquest dissabte per guanyar la Copa de la Reina per desena vegada, un títol que suposa el triplet amb una exhibició a l'Estadi de la Romareda de Saragossa, amb la motivació molt alta en una setmana de la final de Lliga de Campions.

La Reial ha pagat els seus errors i ha vist truncar-se molt ràpid el seu pla. Als cinc minuts es va posar per davant un Barça que va afegir la Copa a la Lliga F i la Supercopa, abans de mesurar-se a l'Olympique de Lió dissabte vinent en la final de Champions a San Mamés (Bilbao).

A la mitja hora, la final estava vista per a sentència (5-0). El Barça va asfixiar amb la seva pressió alta i va castigar els errors d'una Reial que va voler sortir de darrere jugant i va fallar davant d'un rival temible. Les de Jonatan Giráldez es van rescabalar de l'eliminació en Copa l'any passat per alineació indeguda i van passar per sobre de la Reial.

A l'estadi amb més de 25.000 espectadors, la reina Letizia va lliurar el trofeu a Alexia Putellas, que ha baixat de la llotja per amb les seves companyes l'èxit del Barça.

Amb poc temps per a festes, les de Giráldez apunten ara a la defensa de la Champions en la seva cinquena final dels últims sis anys, a la recerca de la seva tercera corona europea.