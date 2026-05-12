El FC Barcelona estudia accions legals contra Florentino Pérez

MADRID 12 maig (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha anunciat que estudiarà emprendre accions legals contra el president del Reial Madrid, Florentino Pérez, per les seves "acusacions" al club blaugrana durant una roda de premsa aquest dimarts.
"En referència a la roda de premsa convocada pel president del Reial Madrid, Florentino Pérez, informem que el nostre departament legal està estudiant detingudament les seves declaracions i acusacions", ha assenyalat el club blaugrana en un comunicat.
A més, ha indicat que en aquests moments "s'estan analitzant aquestes manifestacions i valorant els propers passos a seguir". "Quan es consideri oportú, s'informarà adequadament sobre les posicions i decisions que s'adoptin", ha conclòs.
En una tensa compareixença, Florentino Pérez ha anunciat que el seu club presentarà "un dossier important" a la UEFA perquè "hi intervingui" contra el FC Barcelona pel "cas Negreira", "l'escàndol més gran de la història". "És un cas de corrupció del qual no hi ha precedents en la història del futbol mundial, que és l'escàndol més gran de la història, que no s'ha resolt i que encara porta cua", ha apuntat el mandatari blanc.
"Anem a veure si som seriosos i la UEFA per fi hi intervé, en aquest tema; que ho farà perquè no pot consentir que el futbol més important, que és el d'Europa, estigui sota sospita. Veurem què passa per la via penal i després per l'esportiva amb la UEFA, que ens ha admès que els enviem tot el dossier i el tenim perfecte. Jo he vingut aquí a lluitar i a defensar el Reial Madrid, no a permetre que uns àrbitres s'enriqueixin amb els diners del Barcelona", va afirmar.