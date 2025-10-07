El FC Barcelona estrenarà l'Spotify Camp Nou amb 45.000 espectadors

BARCELONA 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha anunciat aquest dimarts que treballa per tornar a l'Spotify Camp Nou amb una capacitat de 45.000 espectadors, la corresponent a la fase 1B de les obres, i renuncia així a estrenar el camp amb els 27.000 aficionats que contempla la fase 1A, ja que encara estan pendents de rebre la llicència de primera ocupació per part de l'Ajuntament de Barcelona que permeti obrir les instal·lacions.
Per això, el FC Barcelona confirma que el partit corresponent a la jornada 9 de LaLiga EA Sports, el derbi català contra el Girona FC, es disputarà finalment el dissabte 18 d'octubre a les 16.15 hores a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, feu habitual en les dues anteriors campanyes i que serà l'estadi local, si no hi ha cap canvi d'última hora, en detriment de l'Estadi Johan Cruyff fins a poder estrenar l'Spotify Camp Nou.
El club assegura en un comunicat que treballa per obtenir els permisos administratius per a l'obertura de l'Spotify Camp Nou i que manté un "contacte permanent" amb l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de poder dur a terme les inspeccions pertinents "en els pròxims dies".
"En aquest context, tot i que s'espera rebre pròximament la llicència de primera ocupació de la fase 1A (Tribuna i Gol) --que permetria una ocupació de fins a 27.000 assistents-- el FC Barcelona treballarà amb l'objectiu de tornar a l'Spotify Camp Nou un cop obtinguda la llicència corresponent en la fase 1B (Tribuna, Gol i Lateral), que ampliarà l'aforament fins als 45.000 espectadors", assegura el club.