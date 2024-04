El Barça busca la classificació per a les semifinals amb un ull posat en les targetes

MADRID, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona rebrà dimarts a l'Estadi Lluís Companys el PSG amb l'objectiu de fer valer la renda de l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions aconseguida al Parc dels Prínceps, però amb un ull posat també en la seva quantitat d'apercebuts, entre ells titulars fixos.

El tècnic blaugrana, Xavi Hernández, no pot comptar per sanció amb el central Andreas Christensen i el migcampista Sergi Roberto, i espera aconseguir la classificació sense perdre cap dels cinc futbolistes que es perdrien una teòrica anada de semifinals si veuen una groga.

Entre ells hi ha Lamine Yamal, peça clau de l'equip català, mentre que també estan advertits dos titulars habituals més de l'entrenador de Terrassa com el central Ronald Araujo i el migcampista Frenkie de Jong.

A més d'aquests tres jugadors, també estan apercebuts els davanters Ferran Torres i Joao Felix, tot i que cap d'ells es perfila en l'onze inicial de Xavi Hernández, malgrat que el portuguès sembla que està en un bon moment.

El bàndol de Luis Enrique, que no té cap sancionat per a la tornada, podria perdre per a les semifinals si són amonestats tres 'fixos' com l'extrem Ousmane Dembélé, el defensa Lucas Hernandez i el migcampista Vitinho, a més del també migcampista Manuel Ugarte.