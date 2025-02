El FC Barcelona arriba a un acord amb Panasonic perquè patrocini l'Espai Barça

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha comunicat aquest dimarts que la multinacional japonesa Panasonic esdevé nou patrocinador de l'Espai Barça en les pròximes quatre temporades, després de l'acord assolit entre les dues parts.

"El FC Barcelona i Panasonic han signat un acord de patrocini amb què la multinacional japonesa es converteix en el nou 'heating ventilation air conditioning provider' de l'Espai Barça al llarg de quatre temporades, fins al 30 de juny del 2028", ha anunciat el club en un comunicat.

Aquesta aliança permetrà que el nou Spotify Camp Nou pugui comptar amb la màxima eficiència energètica, amb tecnologia de precisió i alta qualitat d'aire interior a les seves instal·lacions, garantint la comoditat de tots els aficionats que visitin l'estadi.

"L'aliança amb Panasonic mostra la predisposició del club per equipar l'Spotify Camp Nou amb tecnologia de la millor qualitat del mercat, pensant en el confort de tots els socis i les sòcies i l'afició que visita l'estadi i gaudeix d'un dia de partit a la remodelada instal·lació", ha assegurat el president del FC Barcelona, Joan Laporta.

Per la seva banda Marc Díaz, director general de Panasonic Heating & Cooling España, ha expressat l'orgull de la multinacional japonesa per l'acord amb el club blaugrana. "Per a Panasonic és un orgull participar en aquest nou projecte del FC Barcelona que es convertirà, inevitablement, en una nova infraestructura de referència mundial, ha declarat Díaz.