El FC Barcelona aprova el pressupost de la temporada 2023-24 i la liquidació del curs 2022-23

MADRID, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

Els socis i sòcies compromissaris del FC Barcelona han aprovat aquest dissabte en Assemblea el pressupost de la temporada 2023-24 i la liquidació del curs 2022-23, a més de ratificar l'acord de patrocini amb la marca Ambilight TV.

Així, l'Assemblea ha aprovat, de manera majoritària, amb 376 vots a favor, 45 en contra i 20 vots en blanc, la liquidació de l'exercici econòmic corresponent a la passada temporada. Amb un suport de 372 vots a favor, 37 en contra i 12 vots en blanc, també han tirat endavant el pressupost de l'actual temporada 2023-24, que preveu uns ingressos de 859 milions d'euros i uns beneficis després d'impostos d'11 milions.

El vicepresident econòmic del club, Eduard Romeu, ha presentat uns nombres que ofereixen 304 milions d'euros de benefici net després d'impostos, 30 més dels 274 pressupostats fa un any. No obstant això, per Romeu el més important de l'exercici econòmic 2022-23 és haver aconseguit "frenar les pèrdues econòmiques".

"Era important per a la tranquil·litat dels socis i sòcies; per a la credibilitat i solvència davant els inversors que ens han donat confiança; i, en el vessant esportiu, per recobrar la situació normalitzada de fair play", ha assenyalat Romeu, ressaltant la importància d'haver reduït el deute per sota dels 1.200 milions d'euros.

Segons ha destacat l'entitat, el club va assolir el curs passat uns ingressos d'explotació de 1.259 milions d'euros amb una despesa d'explotació de 1.165 milions d'euros, la qual cosa ha permès la reducció del deute net per segona temporada consecutiva: ha passat de 680 milions d'euros, a 30 de juny del 2021, a 552 milions d'euros, a 30 de juny del 2023.

A més, ha destacat que els beneficis en l'àmbit comercial han augmentat fins a un 43%, obtenint un total de 351 milions d'euros, mentre que les instal·lacions del club han generat 229 milions d'euros. A aquests beneficis, cal sumar-hi la venda del 15% dels drets audiovisuals de la competició professional de futbol masculina, que han injectat 400 milions d'euros en els comptes de l'entitat.

D'altra banda, el FC Barcelona ha estimat que acabarà la temporada "amb nombres verds" malgrat la reducció d'ingressos derivada del trasllat a l'Estadi Olímpic Lluis Companys, amb ingressos previstos que passarien de 351 a 378 milions, a l'augment d'ingressos per mitjana, de 215 a 245 milions, ja que s'espera passar de la fase de grups de la 'Champions', i a la contenció de la despesa ordinària per la reducció del 27% de la massa salarial dels equips professionals.

"L'objectiu era tapar el forat, parar l'hemorràgia i ho hem aconseguit, però per això hem hagut de prendre decisions dures i doloroses. Un cop aconseguit el propòsit d'aquesta temporada, sense cap operació extraordinària, serem capaços de no perdre diners", ha apuntat Romeu. "En la despesa s'ha fet un esforç molt important tant en salaris esportius com no esportius, i també pel que fa a costos operatius. El pressupost de massa salarial més baix dels últims vuit anys. Això ho hem fet sense menysprear la qualitat del planter", ha afegit.

Durant l'Assemblea també s'ha ratificat l'acord de patrocini amb l'empresa TP Vision per portar la marca Ambilight TV a la màniga esquerra de la samarreta del primer equip masculí de futbol, que ha comptat amb 326 vots a favor, 39 en contra i 24 en blanc.

En la seva intervenció, Juli Guiu, després de destacar que aquest ha estat un any record en l'àmbit comercial, amb la signatura de 20 patrocinadors nous, ha assenyalat el caràcter estratègic de l'acord amb Ambilight, que va més enllà de la visibilitat a la samarreta.

"Es tracta d'una empresa líder en el sector que ens permetrà tenir recursos necessaris i aplicar la millor tecnologia, no només a l'Spotify Camp Nou, sinó també a la resta d'instal·lacions on competeixen els esports professionals", ha afirmat el vicepresident de l'Àrea de Màrqueting, Juli Guiu.