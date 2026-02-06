FC Badalona Women-FC Barcelona i Atlètic de Madrid-Costa Adeje Tenerife, en les semifinals de la Copa de la Reina

LAS ROZAS (MADRID), 6 (EUROPA PRESS)
El FC Barcelona, actual campió, jugarà amb el FC Badalona Women les semifinals de la Copa de la Reina Iberdrola 2025-2026, mentre que l'Atlètic de Madrid s'enfrontarà al Costa Adeje Tenerife, segons el sorteig d'aquest divendres a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
El conjunt blaugrana, gran favorit, tindrà a més l'avantatge de tenir el partit de tornada a casa, mentre que els matalassers hauran de jugar a l'Heliodoro Rodríguez López. Les eliminatòries es disputaran entre el 10-12 de març, l'anada, i entre el 17-19 del mateix mes, la tornada. La final serà el 16 de maig a l'Estadio Gran Canaria de Las Palmas.
--EMPARELLAMENTS DE SEMIFINALS DE LA COPA DE LA REINA.
FC Badalona Women - FC Barcelona.
Atlètic de Madrid - Costa Adeje Tenerife.