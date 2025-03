Fátima Diame repeteix bronze mundial

MADRID 23 març (EUROPA PRESS) -

L'atleta espanyola Fátima Diame ha conquistat aquest diumenge la medalla de bronze en salt de longitud al Campionat del Món d'Atletisme en pista coberta, que s'està disputant a Nanjing (Xina), repetint el metall que es va penjar fa un any a Glasgow.

Amb un salt de 6.72 metres al seu primer intent, la valenciana va pujar al tercer calaix d'un podi que va liderar la nord-americana Claire Bryant, campiona del món (6.96), i en el qual la suïssa Annik Kälin va ser plata (6.83). D'aquesta manera, aconsegueix la segona medalla per a Espanya a Nanjing, després del bronze d'Ana Peleteiro en triple salt.

Un any més després del seu bronze a Glasgow 2024 --assolit amb un salt de 6.78 metres--, va afrontar la competició en terres asiàtiques amb la incògnita de com respondria després de canviar la seva cama de batuda.

En el seu primer intent, Diame va signar una marca de 6.72 metres que la va situar en posicions de podi, abans de fer un segon salt nul. Després del tercer intent, de 6.50 metres, l'espanyola seguia en lloc de medalla de plata, només superada per la nord-americana Claire Bryant, que va arribar als 6.90 metres en el seu tercer salt.

Amb l'expectació per un nou sistema de classificació que permetia a les deu primeres saltar de nou, Diame va fer nul, i en el cinquè intent, reservat per les vuit millors, va arribar fins als 6.46 metres, encara que no va ser superada per cap de les seves rivals; la suïssa Annik Kälin, amb un millor salt de 6.66 metres, estava en el punt de mira.

Diame va arribar a l'últim salt, en el qual participaven sis dones, veient-se en el podi. La primera a saltar va ser la líder mundial de l'any, la bahamiana Devynne Charlton, que va acabar en sisena posició amb un millor salt de 6.57.

Kälin va volar fins als 6.83 metres per depassar l'espanyola i conquistar la plata. Diame necessitava fer la millor marca de la seva vida per millorar el bronze; va arribar fins als 6.41 metres, i els 6.72 metres de la primera ronda li van valer per estar de nou en un podi mundial.