Exhaurides les 23.000 entrades per a l'entrenament del Barça a l'Spotify Camp Nou

BARCELONA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El FC Barcelona ha anunciat aquest dimecres que ha venut les 23.000 entrades disponibles per a l'entrenament del primer equip masculí a l'Spotify Camp Nou, que tindrà lloc aquest divendres 7 de novembre, i en el qual els aficionats culers podran gaudir del primer retorn a casa de l'equip de Hansi Flick.
L'afició blaugrana ha exhaurit les 23.000 entrades disponibles, amb finalitats solidàries, pocs dies després que es posessin a la venda, situades a la primera i segona graderies de tribuna i gol sud, corresponents a la Fase 1A de les obres de l'estadi, en espera que l'Ajuntament de Barcelona aprovi la Fase 1B, que inclourà primera i segona graderies de tribuna, gol sud i lateral.
A més, el club culer ha anunciat que anirà alliberant progressivament algunes entrades addicionals en cas que les reservades per a compromisos institucionals o tècnics finalment no s'utilitzin. Per acabar, ha volgut agrair l'"entusiasme i suport" dels aficionats en aquest primer retorn a l'Spotify Camp Nou.