Esther Guerrero i Adrián Ben es coronen campions d'Espanya de 1.500 metres

MADRID 3 ago. (EUROPA PRESS) -

Els atletes Esther Guerrero i Adrián Ben s'han coronat aquest diumenge campions nacionals de 1.500 metres durant l'última jornada del 105è Campionat d'Espanya d'atletisme a l'aire lliure, que s'està celebrant a l'Estadi Municipal Natalia Rodríguez de Tarragona.

En la prova femenina de 1.500, la gironina Esther Guerrero va revalidar el seu títol de l'any passat i va aixecar el seu sisè títol en la categoria i el dècim en total explicant els de 800 metres. La carrera va començar amb un ritme lent, amb la mateixa Guerrero al capdavant, amb totes les atletes agrupades.

Quan quedaven dues voltes, la soriana Marta Pérez va prendre el cap i va imprimir un ritme més alt, amb Guerrero, Águeda Marquès i Marina Martínez després d'ella. En els últims 500, Guerrero va canviar de ritme i va fer l'últim 400 en 58.9 per fer-se amb l'or (4:12.53). Marta Pérez (4:14.15) i Águeda Marquès (4:14.58) van completar el podi.

En la prova masculina, el gallec Adrián Ben es va destacar a 150 metres de conquistar el seu primer títol de la distància --que s'uneix als dos de 800 metres--, tot després d'una carrera en la qual Daniel Arce va ser líder durant 1.200 metres. Quan quedaven 300 metres, l'alacantí Javier Mirón va deslligar les hostilitats, i va ser Ben qui va aconseguir la victòria (3:41.25). El català Carlos Sáez va aconseguir la plata (3:41.35) i Pol Oriach, el bronze (3:41.58).

En salt d'altura masculí, en què les medalles es van dirimir sobre 2.15 -sense cap atleta superant els 2.18-, el títol va ser pel palentí Álvaro Infante, amb el guipuscoà Eneko Larrea i el càntabre Pablo Martínez completant el podi. El vigent campió i màxim favorit, el burgalès David González, es va quedar sense medalla, quart.

Mentrestant, en llançament de javelina femení, la biscaïna Arantza Moreno es va proclamar campiona (53.15) i va aconseguir el seu sisè títol, després dels aconseguits de 2019 a 2023. En una prova sense Yulenmis Aguilar, campiona defensora, i Paula Rodríguez, el segon i tercer llocs van ser per a la madrilenya Enya Carretero (50.93) i la valenciana Erika Sellart (50.00).

Per la seva banda, en llançament de pes masculí, sense Carlos Tobalina, el títol se'l va adjudicar el madrileny Miguel Gómez Díaz, en ser l'únic atleta a sobrepassar els dinou metres (19.06). La plata va ser per al mallorquí José Ángel Pinedo (18.46), campió d'Espanya aquest hivern, i el bronze, per al murcià Andre Muller (18.37).

També es van celebrar en la jornada matinal les semifinals masculines de 200 metres, amb el madrileny Jaime Sancho (20.57) i el guipuscoà Andoni Calbano (20.58) liderant les sèries masculines, mentre que la plusmarquista nacional Jaël Bestué va ser la més ràpida en les femenines (22.60).

En les eliminatòries femenines de 100 metres valles es van imposar la barcelonina Xènia Benach (13.52 -0,1), la catalana Lerato Pagés (13.48 -0,4), la valenciana Paula Blanquer (13.32 +0,9) i la biscaina Claudia Villalante (13.34 +2,9); i en les masculines el madrileny Daniel Cisneros (13.77 +2,6), Louis Mendy (fora de concurs, 13.51 +1,0), el valencià Enrique Llopis (13.75 +2,2) i el també madrileny Ángel Díaz (13.51 +2,5). Asier Martínez, amb molts problemes, va ser tercer en la seva sèrie (14.12 +2,5) i es va classificar per temps.