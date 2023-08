Espanya trenca el mur i fa història

La selecció femenina, liderada per Aitana Bonmatí i amb un onze renovat, goleja (1-5) Suïssa i està a quarts del Mundial

MADRID, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

La selecció espanyola femenina de futbol ha fet historia aquest dissabte en aconseguir per primer cop classificar-se per als quarts de final d'un Mundial i ho ha fet, a més, amb molt bona imatge, amb 1-5 contra Suïssa i en el seu millor partit fins al moment, liderat per una sensacional Aitana Bonmatí i encarrilat abans del descans.

El combinat nacional ha trencat el mur en la sisena oportunitat que ha tingut en una gran competició internacional i per fi ha guanyat una trobada eliminatòria que el situa entre els vuit millors d'aquesta Copa del Món d'Austràlia i Nova Zelanda, el primer objectiu. Ara, espera el guanyador del Països Baixos-Sud-àfrica per tornat a lluitar pel seu somni divendres vinent.

Les espanyoles han esvaït, a la gespa d'un Eden Park ple a vessar, qualsevol tipus de dubte després de la decepció contra el Japó. Amb un onze renovat i més ofensiu, i més intensitat i concentració en totes les línies, aquest cop sí, ha sabut imposar el seu millor futbol contra una Suïssa, això sí, per sota de les 'Nadeshiko', però que no havia encaixat cap gol. Les suïsses, amb només un xut a porta, al descans ja en portaven quatre d'encaixats, en part per culpa d'una enorme Aitana Bonmatí, que ha ofert la seva millor versió i letal cada vegada que ha trepitjat l'àrea per demostrar la seva qualitat i que la seva candidatura a la Pilota d'Or no és una quimera.

Espanya necessitava millorar i ja ho ha fet amb l'alineació. Jorge Vilda ha sorprès amb un onze molt renovat, amb canvi de portera inclòs (Cata Coll per Missa Rodríguez), i més ofensiu amb Alba Redondo i Esther González a l'atac, i Jenni Hermoso al migcamp. I tot ha semblat estar al seu lloc després del revés contra el Japó, quan Aitana Bonmatí ha fet el 0-1 als cinc minuts després que el fregués la pitxitxi de la Lliga F.

La fi de la imbatibilitat de Suïssa havia de relaxar l'equip, però llavors ha arribat l'inesperat error de Laia Codina, parella aquest cop d'Irene Paredes. La central ha cedit la pilota sense mirar on era realment la seva portera i ha marcat l'1-1 i en el que, curiosament, ha estat la "millor" ocasió de l'equip d'Inka Grings.

Estava per veure com afectaria aquest cop a l'estat anímic de la 'Roja'. Però s'ha sabut refer amb l'ajuda d'Alba Redondo, de nou més llesta que la seva marcadora, per posar de cap l'1-2 després d'un centre d'una Ona Batlle que, per la seva banda, ha fet molt mal. El nou avantatge sí que ha acabat d'assentar les espanyoles, més ben coordinades en la pressió i amb una defensa que no ha deixat maniobrar ni Crnogorcevic ni Bachmann, que han passat desapercebudes.

Espanya s'ha fet totalment amb el lideratge del partit. Aquest cop, ha trobat més buits per les bandes i els seus centres laterals han creat problemes a unes rivals massa dubitatives. La trobada només tenia una direcció i les millors ocasions i les úniques eren del combinat de Jorge Vilda, amb una Aitana Bonmatí cada cop més present i que atemoria les adversàries cada cop que trepitjava l'àrea.

SEGONA PART MÉS TRANQUIL·LA

De fet, la migcampista catalana ha demostrat la seva brutal qualitat per fer l'1-3 després de l'enèsim centre des de l'esquerra, convertit en or per la blaugrana, amb un canvi de cama que ha enganyat Thalmann. Malgrat el gran avantatge i la proximitat del descans, Espanya no ha afluixat i, abans d'anar-se'n a vestuaris, gairebé ha sentenciat el duel després del seu setè servei de banda, que aquest cop sí que ha creat una situació de perill per a l'equip suís, i amb una Laia Codina que s'ha recuperant del seu error entre un "bosc de cames".

Després del pas per vestuaris, Vilda no ha fet cap retoc per a uns segons 45 minuts més tranquils, però amb una Espanya concentrada en tot moment i que no ha deixat que Suïssa pogués somiar amb la remuntada malgrat el gol inicial. L'equip espanyol només ha concedit un xut, ben aturat per Cata Coll, tot i que tampoc no ha assetjat tant l'àrea rival i ha estat guardant energia pel que arribava.

A poc a poc, el seleccionador ha anat fent canvis, amb el debut de María Pérez, per dosificar els esforços en un duel ja sentenciat i en què les millors ocasions han continuat sent de la 'Roja', només premiada amb el gol de Jenni Hermoso, que no ha desaprofitat un mà a mà després d'un error en la sortida suïssa. Així, ha tancat una golejada que anima una selecció que divendres que ve tindrà una nova cita amb la història, ja amb menys pes a l'esquena.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: SUÏSSA, 1 - ESPANYA, 5 (1-4, al descans).

--ALINEACIONS.

SUÏSSA: Thalmann; Aigbogun (Calligaris, min.46), Maritz, Stierli, Riesen (Marti, min.84); Sow (Terchoun, min.46), Walti, Reuteler (Mauron, min.46); Bachmann, Crnogorcevic i Piubel (Humm, min.73).

ESPANYA: Cata Coll; Oihane Hernández, Irene Paredes, Laia Codina, Ona Batlle; Aitana Bonmatí (Irene Guerrero, min.77), Tere Abelleira (María Pérez, min.63), Jenni Hermoso (Alexia Putellas, min.77); Alba Redondo, Esther González (Eva Navarro, min.63) i Salma Paralluelo (Athenea del Castillo, min.84).

--GOLS.

0-1, minut 5. Aitana Bonmatí.

1-1, minut 11. Laia Codina en pròpia porta.

1-2, minut 17. Alba Redondo.

1-3, minut 36. Aitana Bonmatí.

1-4, minut 45. Laia Codina.

1-5, minut 70. Jenni Hermoso.

--ÀRBITRA: Cheryl Foster (GAL). Ha amonestat Stierli (min.73), per Suïssa.

--ESTADI: Eden Park d'Auckland. 43.217 espectadors.