Espanya ofereix el seu quart Mundial de waterpolo a Felipe Perrone

Granados i Sanahuja tomben Hongria en l''últim ball' del capità

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -

La selecció espanyola de waterpolo masculí és novament i per quarta vegada campiona del món després de guanyar aquest dijous Hongria (15-13) en la final del Mundial de Singapur, en un partit excels d'Álvaro Granados, Bernat Sanahuja i Unai Aguirre per brindar aquest títol al gran capità Felipe Perrone, que es retirarà amb tots els honors i com a campió mundial.

Espanya ha dominat la primera part d'un partit que s'ha complicat al tercer quart, però els golassos de Sanahuja i Granados, les parades d'Aguirre i el saber mantenir la calma han estat clau perquè Espanya agafés una renda de +3 en l'últim parcial i anés assaborint aquest títol mundial, el quart en la història del waterpolo masculí espanyol.

A més a més, 'Felipao' Perrone ha anotat dos gols, l'últim dels quals ha posat el 15 al marcador espanyol de l'OCBC Aquatic Centre. Glòria i honor per a Perrone i per a la resta dels jugadors de David Martín, que suma un nou èxit i recupera un títol mundial que Espanya no guanyava des del 2022 a Budapest (Hongria).