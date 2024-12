Espanya derrota els 'All Blacks' i fa història amb la seva primera final de les Sèries Mundials

MADRID 1 des. (EUROPA PRESS) -

La selecció espanyola masculina de rugbi seven ha fet història en ficar-se per primera vegada en una final de les Sèries Mundials després de superar Nova Zelanda (19-14) en les semifinals de la prova que se celebra aquest cap de setmana a Dubai.

Per segona vegada en el torneig, els 'Lleons' van derrotar els 'All Blacks', als quals ja havien guanyat en la fase de grups. Els neozelandesos es van avançar en els primers instants gràcies a un assaig d'Oli Mathis, però abans del descans Manuel Moreno va igualar el marcador.

En el segon temps, Pol Pla va remuntar per als espanyols amb una gran assistència de Tobías Sainz-Trapaga, que aconseguia el seu assaig número 100 amb la samarreta espanyola. En els últims minuts, Jeremy Trevitchick va aconseguir l'assaig de la tranquil·litat per a Espanya. Amb el temps ja complert, el capità dels 'All Blacks', Dylan Collier, anotava l'últim assaig.

Prèviament, en el seu partit de quarts de final, Espanya va vèncer Gran Bretanya (14-19) en una trobada molt igualada. Aquest mateix diumenge a les 17.11 hores, els de Paco Hernández s'enfrontaran a Fiji pel títol de la primera màniga de la temporada i pel liderat de les Sèries.

Per la seva banda, la selecció espanyola femenina va caure davant de Brasil (15-29) en el partit per veure què selecció s'enfrontava a Xina en la lluita pel novè lloc. Les europees es van veure superades en el marcador per les brasileres gràcies a una gran jugada individual de Thalia Costa. Abans del descans, Espanya va escurçar distància gràcies a l'assaig d'Olivia Fresneda.

En la segona meitat, les jugadores de María Ribera van sumar els assajos d'Olivia Fresneda de nou i Abril Camacho, però en els últims minuts, Raquel Kochhann, Isidora Lopes i Mariana Nicolau van decantar el partit per a les 'canarinhas'.