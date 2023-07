Espanya es consola amb el bronze en waterpolo masculí a Fukuoka

Álvaro Granados i Felipe Perrone canalitzen el triomf per 6-9 contra Sèrbia



MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

La selecció espanyola masculina de waterpolo ha guanyat aquest dissabte la medalla de bronze al Campionat del Món, disputat a Fukuoka (Japó), gràcies a una victòria contra Sèrbia per 6-9 i que ha estat guiada per la producció golejadora d'Álvaro Granados i de Felipe Perrone.

Després de la cruel derrota en semifinals de dijous passat contra Hongria (12-11), encaixant el punt definitiu amb mala sort i en l'últim segon del cronòmetre, Espanya s'ha recompost en aquest ocasió per guanyar el conjunt serbi i acabar el torneig en el tercer graó del podi.

Des del primer esprint guanyat per Martin Famera, la selecció espanyola s'ha mostrat més entonada que l'adversari, malgrat l'1-0 inicial de Strahinja Rasovic. A la porteria d'Espanya, Edu Lorrio ha comptat amb la titularitat i aquest gol no l'ha acoquinat, i és que s'ha erigit en un dels bastions de l'equip en els següents minuts.

Álvaro Granados i Álex Bustos han capgirat ràpidament el marcador, amb Bernat Sanahuja avançant Espanya amb el tercer gol (2-3) mentre que gairebé tots els atacs serbis passaven pel braç dret de Rasovic. El primer període ha acabat 3-3, tot i que Roger Tahull ha desfet l'empat amb una bona maniobra en la posició de boia.

Llavors ha marcat l'equip balcànic, un gol de Nikola Jaksic amb un tir llunyà; després Granados ha aconseguit el 4-5 i immediatament Rasovic ha respost amb l'empat. Ha estat llavors quan els d'Uros Stevanovic s''han assecat', veient, a més, que el mateix Granados anotava de penal el 5-6 just abans del descans.

En tornar de les banquetes, Alberto Munárriz ha ampliat l'avantatge de la seva selecció (5-7) contra un rival apagat i sense idees. Malgrat un penal fallat per Granados a 3:53 de resoldre el tercer període, Sèrbia no ha estat capaç créixer i ha encaixat un doblet de Perrone, deixant el resultat com a vist per a sentència (5-9).

En l'última ofensiva dels balcànics, amb escassos segons per a la botzina final, un rebot al cap de Perrone després d'un tir de Vuk Milojevic ha introduït la pilota a l'arc defensat per Lorrio (6-9). En aquesta ocasió, el cop de mala sort no ha suposat un final fatal per a Espanya perquè ja s'havia assegurat el bronze.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: SÈRBIA, 6 - ESPANYA, 9 (5-6, al descans).

--EQUIPS.

SÈRBIA: Mitrovic (p); Radulovic, Rasovic (3), Randelovic, Lazic, Milojevic (2), Drasovic, Jaksic (1), Jankovic, Ubovic, Vucinic, Martinovic.

ESPANYA: Lorrio (p); Munárriz (1), Granados (3), Sanahuja (1), De Toro, Larumbe, Famera, Cabanas, Tahull (1), Perrone (2), Mallarach i Bustos (1).

--PARCIALS: 3-3, 2-3, 0-2 i 1-1.

--ÀRBITRES: Frank OHME (ALE) i Raffaele Colombo (ITA).

--PAVELLÓ: Marine Messe Fukuoka Hall B a Fukuoka (Japó).