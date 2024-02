Espanya compleix el seu somni olímpic

La selecció femenina de futbol goleja els Països Baixos, jugarà els Jocs de París i la final de la Lliga de Nacions contra França

SEVILLA, 24 febr. (de l'enviat especial d'EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

La selecció femenina de futbol ha trencat aquest divendres una altra barrera, l'olímpica, i ha aconseguit una classificació històrica per gaudir l'estiu vinent a París dels seus primers Jocs, després de guanyar amb autoritat per 3-0 contra els Països Baixos a l'estadi de La Cartuja de Sevilla i assolir també la classificació per a la final de la Lliga de Nacions 2023-2024.

La campiona del món no va fallar a casa. No va acusar la pressió i va signar un gran partit que va evidenciar per què és ara la número u del rànquing per aconseguir alguna cosa que fins no fa gaire semblava impensable. Ja no és només la passada a la seva primera cita olímpica, sinó el fet que arribarà a la capital francesa com una seriosa aspirant a vençer l'or, resultat del qual només pot presumir l'hoquei sobre herba, campiona contra pronòstic a casa, a Barcelona'92.

I aquestes possibles noves 'dones d'or' van solucionar la semifinal amb autoritat, desarmant un rival que no es va saber refer del dos gols en el tram final de la primera meitat. Ara, a Espanya l'espera, en la competició per a un tercer èxit en sis mesos, l'amfitriona d'aquest estiu, una França que va guanyar per 2-1 l'altra semifinal contra Alemanya i que obre una nova oportunitat per a les neerlandeses i les alemanyes d'anar a París.

Espanya va aconseguir un gran botí en els primers 45 minuts, tot i que hauria pogut ser encara més gran si Salma Paralluelo hagués tingut més encert contra el combinat neerlandès. Les dels Països Baixos van repetir les tres centrals, però ajuntant Miedema amb Bereenstey i Martens, i van intentar tenir més la pilota i pressionar a dalt per mirar d'incomodar amb una Groenen molt a sobre de Bonmatí perquè no pogués jugar còmoda en una zona on Laia Aleixandri 'va fer' de Tere Abelleira.

De fet, el primer avís va ser de les visitants amb una pilota creuada al segon pal a la qual Brugts no va arribar per poc. No obstant això, la rèplica de la campiona del món va ser instantània i amb Salma Paralluelo com a protagonista. La davantera del FC Barcelona va ser un turment per a la saga rival cada cop que va trobar espais, però li va faltar més finor en les seves definicions per haver demostrat un cop més que pot ser una de les grans dominadores del futbol.

La futbolista aragonesa va perdonar u contra u molt clar contra Van Domselaar, amb un control, potser de més, i una 'picada' que se'n va anar fregant el pal i, a continuació, després d'un error de la portera en la sortida de pilota, no va encertar tampoc amb la passada d'Athenea del Castillo, que poc després va estar a punt de 'caçar' una pilota a l'àrea.

Els Països Baixos no van deixar de mirar la porteria de Cata Coll malgrat aquests avisos i tot i arriscar-se a deixar espais enrere, però només va trobar un potent xut de Bereensteyn, ben controlat per Irene Paredes i Laia Codina, que va trobar un bon peu, ràpid, de la balear. Encara va ser més clar un altre u contra u de Salma Paralluelo abans que la seva rematada xoqués contra Van Domselaar.

A partir d'aquí, van anar baixant les revolucions i Espanya es va poder imposar més i finalment va obligar les visitants a recular. La campiona del món va poder decidir millor el ritme de l'enfrontament i va trobar el premi que se li havia resistit en dues jugades que van deixar 'groggy' els Països Baixos. Primer, en el 41, de Jenni Hermoso, fina al marge de l'àrea per driblar una rival i després definir amb suavitat. Després, en el 45 i amb la campiona d'Europa buscant els vestuaris, Mariona Caldentey va dibuixar una sensacional passada al cor de l'àrea per a la clàssica aparició d'Aitana Bonmatí i fer el 2-0.

ELS PAÏSOS BAIXOS PRESSIONEN, ONA BATLLE SENTENCIA

Andries Jonkers va canviar Damaris Egurrola per Miedema a la recerca de solucions i l'arrencada del seu equip en la segona meitat va anar bé i va obligar la defensa espanyola a mostrar concentració per evitar mals majors per a Cata Coll. Montse Tomé, per la seva banda, no va retocar el que havia funcionat i va mantenir les mateixes onze malgrat que el rival pressionava.

Salma Paralluelo, després d'una altra maniobra genial de Mariona Caldentey, va tornar a posar a prova amb un xut potent, però el partit tenia cada cop més direcció cap a la porteria espanyola perquè les visitants eren ara les que tenien la pilota. Calia que Espanya la recuperés a través de les seves migcampistes, però Tomé no va retocar res i el primer canvi va ser el d'Alba Redondo per Athenea del Castillo per intentar aprofitar també els espais.

L'enfrontament entrava en una fase en la qual passaven poques coses, la qual cosa interessava a les locals, la seleccionadora va permetre el debut de la jove Vicky López, per Jenni Hermoso, i va canviar Oihane Hernández per Olga Carmona per controlar la presumible embranzida final visitant. L'entrada de la lateral del Reial Madrid va provocar el canvi de banda d'Ona Batlle, encarregada de segellar el bitllet a París, després d'una bona internada i una passada que no va encertar primer Alba Redondo ni tampoc ella mateixa en el primer intent. El partit va acabar aquí i Espanya va poder assaborir amb calma una nova gesta.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: ESPANYA, 3 - PAÏSOS BAIXOS, 0 (2-0, al descans).

--ALINEACIONS.

ESPANYA: Coll; Batlle, Paredes, Codina, Carmona (Hernández, min.73); Bonmatí, Aleixandri, Hermoso (López, min.73); Del Castillo (Rodó, min.62), Paralluelo (Lucía García, min.82) i Caldentey (Eva Navarro, min.82).

PAÏSOS BAIXOS: Van Domselaar; Dijkstra, Spitse, Janssen (Wilms, min.68); Casparij, Van de Donk (Kaptein, min.86), Groenen, Brugts (Jansen, min.79); Martens, Miedema (Egurrola, min.46) i Beerensteyn (Snoeijs, min.68).

--GOLS.

1-0, minut 41. Jenni Hermoso.

2-0, minut 45. Aitana Bonmatí.

3-0, minut 73. Ona Batlle.

--ÀRBITRA: Rebecca Welch (ING).

--ESTADI: La Cartoja de Sevilla. 21.856 espectadors.