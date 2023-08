Espanya, campiona del món

Espanya broda una estrella per al record

La selecció femenina conquereix un històric Mundial després de guanyar Anglaterra (1-0) gràcies a un gol d'Olga Carmona i un gran partit



MADRID, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

La selecció espanyola femenina de futbol s'ha proclamat aquest diumenge brillant campiona del món per primer cop en la història després d'imposar-se en la final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda a Anglaterra per 1-0, després d'un gran partit culminat amb un gol d'Olga Carmona, una altre cop disfressada d'heroïna.

Espanya per fi ha tocat el cel amb el seu primer gran títol i ja té l'anhelada estrella, un premi fruit de la feina de moltes generacions de futbolistes i confirmat per, segurament, la millor que ha tingut el futbol femení nacional. Ho ha fet, com en quarts i en semifinals, patint fins al final, però aquest cop ha donat mostres de molta maduresa per controlar els intents d'una campiona d'Europa competitiva, però que excepte en alguns compassos, sempre ha donat la sensació de ser inferior.

L'equip que dirigeix Jorge Vilda ha estat fidel a si mateix i ha deixat petjada a l'Stadium Australia. Ha trobat la resistència, com era d'esperar, d'un combinat anglès que no s'ha rendit en cap moment i que ha sobreviscut aferrat a una gran Mary Earps, que l'ha mantingut amb vida aturant un penal amb 1-0. Però Espanya s'ha defensat bé, ha aguantat l'ímpetu sota la batuta d'Aitana Bonmatí, escollida 'Pilota d'Or' de la cita, i ha fet valer el gran gol d'Olga Carmona per aconseguir la glòria a Sydney.

Espanya ha anat de menys a més. En l'inici de la seva primera final, amb l'única novetat de Salma Paralluelo amb el '9' i amb Jenni Hermoso de mig en lloc d'Alexia Putellas, ha passat moments de nervis en comparació amb el seu rival, que s'ha assentat més ràpid i ha amenaçat ben aviat, amb una Lauren Hemp molt activa. La davantera, després d'un avís d'Alessia Russo gràcies a un robatori al mig, ha estat la primera a crear una situació de perill amb un xut al travesser.

No obstant això, el nerviosisme no s'ha apoderat de les files de la selecció, que ha replicat a l'instant, amb una bona doble oportunitat de Salma Paralluelo, que no ha encertat a rematar un bon centre, i d'Alba Redondo que sí que ho ha fet, però massa centrada, i tampoc no ha aconseguit superar Mary Earps. La 'Roja' ha intentat imposar la seva millor qualitat tècnica al mig i quan aconseguia defugir de la pressió anglesa creava sensació de perill, sobretot pel costat esquerre del seu atac.

El partit s'ha anat equilibrant. La campiona d'Europa era més directa en el joc i volia pressionar bé per intentar sorprendre, però ha rebut el gol espanyol. Lucy Bronze ha abandonat la seva banda per fer una circulació massa llarga cap al centre i ha perdut una pilota que Espanya ha transformat en una transició letal. Mariona Caldentey ha rebut i ha aguantat el desdoblament d'Olga Carmona, que ha disparat el xut creuat que ha estat imparable per a Earps.

El gol ha assentat encara més la 'Roja', però l'equip que dirigeix Sarina Wiegmann ha pressionat en el tram final a la recerca de l'empat, tot i que ha estat Salma Paralluelo la que ha fregat el 2-0, amb un xut al pal just abans del descans, després del qual Wiegmann ha mogut l'equip amb les entrades de Lauren James, la seva millor davantera en aquest Mundial i sancionada els dos últims partits, i Chloe Kelly.

EARPS ATURA UN PENAL VITAL A JENNI HERMOSO

I després d'un bon avís inicial de Mariona Caldentey, Anglaterra ha intentat pujar una marxa, tot i que sense grans ocasions. La resposta de Jorge Vilda ha estat col·locar un doble lateral per la dreta amb l'entrada d'Oihane Hernández per Alba Redondo, per mirar de tenir més seguretat defensiva. Espanya, amb el desplegament d'Aitana Bonmatí, enorme en la segona meitat, el talent de Mariona Caldentey i el lideratge d'Irene Paredes a la línia defensiva, s'ha anat refent i ha tingut la sentència a la mà.

Després d'una llarga espera i de consultar-ho al monitor, Tori Penso ha senyalitzat una mà de Keira Walsh com a penal. Jenni Hermoso ha assumit la responsabilitat, però Earps li ha llegit les intencions i ha mantingut amb vida la seva selecció, que ha aprofitat l'adrenalina per tornar a crear problemes, si bé la seva única ocasió real ha estat un potent xut de James que ha trobat la bona resposta de Cata Coll.

Els minuts han anat passant, però aquest cop la selecció ha sabut aguantar el guió millor que contra els Països Baixos i Suècia. Ha tingut opcions per no viure atabalada amb els espais que ja deixaven les rivals, però tampoc no s'ha tancat descaradament, sinó que s'ha aferrat a la seva qualitat amb la pilota i ha sobreviscut amb enteresa al tram final, amb més cor que cap. Després de gairebé un quart d'hora d'afegit, Tori Penso ha decidit que no calia esperar més l'entrada a la història, fet que potser era impensable fa un any i que ara és una realitat.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: ESPANYA, 1 - ANGLATERRA, 0 (1-0, al descans).

--ALINEACIONS.

ESPANYA: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Codina (Ivana Andrés, min.73), Olga Carmona; Jenni Hermoso, Tere Abelleira, Aitana Bonmatí; Alba Redondo (Oihane Hernández, min.60), Salma Paralluelo i Mariona Caldentey (Alexia Putellas, min.90).

ANGLATERRA: Earps; Carter, Bright, Greenwood; Bronze, Walsh, Stanway, Daly (Kelly, min.46); Hemp, Toone (England, min.87) i Russo (James, min.46).

--GOLS.

1-0, minut 29. Olga Carmona.

--ÁRBITRA: Tori Penso (EEUU). Ha amonestat Paralluelo (min.78), i Hemp (min.55), per Anglaterra.

--ESTADI: Stadium Australia de Sydney.