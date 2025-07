Espanya i Anglaterra, dos recorreguts diferents per arribar a la final de l'Eurocopa Femenina

MADRID 26 jul. (EUROPA PRESS) -

Les seleccions d'Espanya i Anglaterra protagonitzaran aquest diumenge a l'Estadi St. Jakob Park de Basilea la final de l'Eurocopa de Suïssa, un partit definitiu pel qual totes dues eren candidates i al qual han arribat amb un recorregut diferent, molt més complex i dramàtic per a l'actual campiona d'Europa.

Els pronòstics assenyalaven les espanyoles i les angleses com algunes de les favorites a lluitar pel títol i aquests auguris s'han confirmat. El combinat que dirigeix Montse Tomé ho ha fet amb fermesa i més solvència que la mostrada pel de Sarina Wiegman, que ha hagut de recórrer a gols salvadors, pròrrogues i penals per mirar de defensar el seu tron.

La "roja" arriba a Basilea invicta i amb ple de victòries fins al moment, afavorida si escau per un camí inicial potser més assequible que el de les "lionesses", enquadrades ja en el denominat 'grup de la mort' juntament amb França i els Països Baixos, i d'un primer enfrontament davant de la candidata Suècia, amb l'afegit de tenir més desgast per la disputa ja de dues pròrrogues. Espanya, en canvi, va haver de lluitar d'inici amb Portugal, Bèlgica i Itàlia, després amb l'amfitriona Suïssa i finalment amb una semifinal d'alt voltatge davant d'Alemanya, primer oponent de màxim nivell.

Però la campiona del món ha deixat pocs dubtes en aquest recorregut a la ciutat natal de Roger Federer. Va dominar amb autoritat el seu Grup B, amb victòries àmplies sobre les portugueses (5-0), belgues (6-2) i italianes (3-1) abans de demostrar maduresa per superar les dues trobades a cara i creu. El combinat suís la va contenir durant més d'una hora abans de caure per un fulgurant 2-0, mentre que per arribar a la final, va necessitar 120 minuts de màxima concentració i tensió davant de la seva bèstia negra enfront de la qual una doble parada de Cata Coll i el gol d'Aitana Bonmatí en el minut 113 van ser claus en un xoc que va confirmar la seva maduresa competitiva.

Però, sens dubte, molt més patiment ha hagut de viure Anglaterra, que va arrencar el torneig ja amb un duel de màxim nivell davant de França, saldat amb derrota per 2-1, la primera després de 14 victòries seguides de Sarina Wiegman com a seleccionadora en una Eurocopa. A partir d'aquí, va millorar i va atropellar tant els Països Baixos (4-0) com França (6-1) per passar a cambres.

Aquí, ja sabia que tindria un enfrontament molt exigent, ja que li tocava en lliça o Alemanya o Suècia. Finalment, el combinat suec va ser el rival en una eliminatòria en què va estar contra les cordes, ja que anava 2-0 a sota en el minut 79 de partit. Però les "lionesses" no es van rendir van empatar en dos minuts amb els gols de Lucy Bronze i Michelle Agyemang i van estar a punt d'evitar fins i tot la pròrroga.

Finalment, tot es va decidir en un torn de penals en què van predominar les fallades i en què Suècia va tenir el cinquè per deixar-les fora abans de caure i deixar via lliure a les angleses a unes semifinals en les quals partien com a favorites davant de la competitiva Itàlia. En canvi, les "azzurre" també les van tenir pràcticament eliminades gràcies al gol de Barbara Bonansea amb el qual van manar fins al minut 96 quan, després de fregar el 2-0, va aparèixer de nou Agyemang per enviar el xoc al temps suplementari. En aquest moment, un discutit penal sobre Beth Mead li va donar la passada a la final, amb una mica d'emoció també, ja que Chloe Kelly no va encertar el seu llançament.