Espanya acaba vuitena en la final masculina del 4x100 i Mollà és desè en 50 papallona

Austràlia brilla en una jornada de finals amb tres rècords del món



MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

Els nedadors espanyols Sergio de Celis, Luis Domínguez, Mario Mollà i César Castro han acabat aquest diumenge en la vuitena posició de la final de 4x100 metres lliures durant el Campionat del Món, que s'està disputant a Fukuoka (Japó), i on el mateix Mollà ha quedat desè en la prova dels 50 metres papallona.

Participant en la segona de les tres sèries preliminars matutines, De Celis, Domínguez, Mollà i Castro s'havien classificat per a la final amb un temps de 3:13.77, a només quatre centenes del rècord nacional. Els Estats Units han liderat les preliminars, amb un temps de 3:11.63, mentre que Austràlia ha ocupat el segon lloc (3:11.64) i Itàlia el tercer (3:12.53).

No obstant això, el quartet australià s'ha emportat l'or en la final vespertina, amb un registre de 3:10.16 gràcies a una destacada última posta de Kyle Chalmers. La plata ha estat per als italians (3:10.49) i el bronze per als EUA (3:10.81), que han pagat car l'enfonsament de Ryan Held en el primer hectòmetre.

D'altra banda, Mollà ha guanyat al matí la sèrie preliminar dels 50 papallona amb la seva millor marca de sempre (23.34), passant a semifinals amb el catorzè temps dels 16 classificats. El francès Maxime Grousset ha estat el més ràpid de totes les preliminars, amb un registre de 22.74; el britànic Jacob Thomas Taylor Peters, amb 22.85, ha quedat segon.

Durant la sessió vespertina, Mollà ha tornat a batre en les 'semis' la seva millor marca personal amb 23.16, però ha acabat en la desena posició. No ha quedat lluny del sedàs entre els vuit finalistes, fixat per l'austríac Simon Bucher i Dylan Carter, de Trinitat i Tobago, amb els seus temps respectius de 23.05.

La delegació d'Austràlia ha acaparat gairebé tota l'atenció de la tanda de finals, amb un jove Samuel Short obrint la veda en proclamar-se campió en els 400 lliures masculins (3:40.68); en aquesta cursa, el tunisenc Ahmed Hafnaoui s'ha penjat la medalla de plata (3:40.70) i l'alemany Lukas Martens s'ha adjudicat el bronze (3:42.20).

Mentrestant, el recital australià ha aconseguit més cotes amb el títol d'Ariarne Titmus en els 400 lliures femenins; ha establert un nou rècord del món (3:55.38), arribant a la meta per davant de la nord-americana Katie Ledecky (3:58.73) i de la neozelandesa Erika Fairweather (3:59.59).

Després ha sorprès el francès Léon Marchand en els 400 estils, fent un temps de 4:02.50 per destrossar el rècord del món que estava en propietat del mític Michael Phelps. A rebuf, Carson Foster ha salvat l'honor nord-americà en emportar-se la plata (4:06.56) i el japonès Daiya Tanca ha guanyat el bronze (4:09.41).

Per rematar la brillant jornada contra el cronòmetre, el quartet d'Austràlia ha vençut en els 4x100 lliures amb un altre rècord del món. Mollie O'Callaghan, Shayna Jack, Meg Harris i Emma McKeon han fet una plusmarca de 3:27.96 que els ha valgut l'or i també per quedar per davant dels EUA (3:31.93) i de les nedadores la Xina (3:32.40).

CARLOS QUIJADA, AMB LA SEVA MILLOR MARCA

L'espanyol Carlos Quijada també ha fet la seva millor marca, en el seu cas pels 400 metres lliures, en aturar el cronòmetre en 3:49.60. En la mateixa prova, el més ràpid de les preliminars amb 3:42.44 ha estat l'australià Samuel Short; el segon ha estat l'austríac Felix Auboeck, amb 3:44.14, i en tercer lloc ha acabat el brasiler Guilherme Costa, amb 3:44.17.

A més, el relleu espanyol en 4x100 metres lliures femenins, format per Carmen Weiler, Ainhoa Campabadal, Àfrica Zamorano i Paula Juste, ha fet un temps de 3:42.53, amb la qual cosa s'ha quedat en el setzè lloc de les dues sèries preliminars, sense bitllet per nedar en la final. El quartet ha acabat líder (3:31.52) i el nord-americà, segon (3:33.34).

En la resta de participació matutina amb espanyols, Emma Carrasco no ha pogut accedir a semifinals en 200 metres estils amb els seus 2:15.11. Tampoc no ho ha aconseguit Paula Juste en l'hectòmetre papallona, amb els seus 59.94; i Paula Otero en els 400 metres lliures, amb el seu crono de 4:14.63, que igualment ha quedat eliminada en no classificar-se entre les vuit finalistes.