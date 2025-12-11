Eric Garcia, sobre el Madrid: "No m'alegraré que a un rival li vagi malament"

Després de renovar amb el Barça fins al 2031: "Auguro un futur increïble a l'equip, creixem a passos molt grans"
BARCELONA, 11 des. (EUROPA PRESS) -
El central del FC Barcelona Eric Garcia ha assegurat aquest dijous després de signar el seu nou contracte fins al 2031 que està content de continuar amb el seu "somni" d'infància de triomfar com a culer i ha assegurat que al grup li espera un "futur increïble", mentre que sobre el Reial Madrid ha comentat que no s'alegra que les coses no els vagin bé malgrat matisar que celebra el triomf del Manchester City al Bernabéu.
"Si m'haig de guiar per això (mal moment actual del Reial Madrid), després del clàssic semblava que llançàvem la temporada en l'aire, el dia del Chelsea igual. Hi ha moments pitjors i millors, cal aprofitar quan les coses van bé, com ara, i obtenir els millors resultats possibles. Però no m'alegraré que a un rival li vagin malament les coses", ha afirmat als mitjans després de renovar.
Això sí, no ha obviat que celebra el triomf del Manchester City al Santiago Bernabéu en la Champions. "Sempre t'alegres que als llocs on has estat les coses vagin bé. Són un equipàs, aquests anys han pogut guanyar la Champions i diverses Premiers i m'alegro dels triomfs que tenen, no només del d'ahir sinó en general", ha comentat sobre el bon moment de l'equip de Pep Guardiola.
Eric Garcia ha explicat que renovar fins al 2031 amb el Barça suposa donar continuïtat a un camí que, per a ell, va començar de molt jove. "El somni de petit, abans d'anar-me'n, era triomfar al Barça i guanyar títols. Me'n vaig haver d'anar i quan tornes, tornes a començar el somni. Vaig ser al Girona però el meu objectiu sempre ha estat triomfar aquí, poder jugar la meva vida aquí i estic molt content", ha dit.
El central ha signat aquest dijous el seu nou contracte fins a l'estiu del 2031, ampliant així un acord que vencia el juny del 2026 i oficialitzant el paper rellevant del jugador de Martorell en el projecte blaugrana. L'acte de signatura ha tingut lloc a les 13.30 hores al despatx del president del club, Joan Laporta, i posteriorment el central ha atès els mitjans.
Des de començaments de temporada, el defensa ha disputat tots els partits: 16 a LaLiga EA Sports, amb 1 gol i 1 assistència, i 6 partits de la Champions League, amb un total de 1.681 minuts de joc --una mitjana de 76,4 per partit-- i 19 titularitats.