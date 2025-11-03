ERC insta Collboni a garantir que el partit Catalunya-Palestina es jugui a l'Estadi Olímpic

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona ha instat el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, a garantir que el partit entre la selecció de Catalunya i la de Palestina previst el 18 de novembre es jugui a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
En un comunicat aquest dilluns, el conseller republicà Jordi Coronas ha sostingut que Barcelona ha de donar suport a "esdeveniments que representin els millors valors" de l'esport i la societat i garanteixi la disponibilitat d'entrades i la plena operativitat de l'estadi.
En un comunicat aquest diumenge ACTxPALESTINE va alertar que hi ha la possibilitat que el partit no s'acabi jugant al Lluís Companys ja que les administracions tenen la voluntat de traslladar-lo a un estadi més petit i fora de Barcelona.