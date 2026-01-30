Un èpic Alcaraz guanya Zverev i lluitarà pel seu primer títol a Austràlia

MADRID 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El tennista Carlos Alcaraz s'ha classificat aquest divendres per a la final de l'Open d'Austràlia, primer Grand Slam de la temporada que es disputa sobre pista dura, després de vèncer l'alemany Alexander Zverev en cinc sets (6-4, 7-6(5), (3)6-7, (4)6-7, 7-5) i gairebé cinc hores i mitja de partit, en un matx marcat per les rampes que el murcià ha patit en l'equador del tercer set.
El murcià ha aconseguit una victòria èpica i històrica davant Zverev després de sobreposar-se a unes rampes que amb prou feines li han permés moure's durant una hora de partit, cosa que el seu rival ha aprofitat per remuntar quan anava dos sets per sota, però amb tot, en el cinquè i últim set, que servia l'alemany, Alcaraz ha aconseguit capgirar el marcador.
D'aquesta manera, Alcaraz disputarà diumenge la seva primera final de l'Open d'Austràlia, en què el seu rival serà el guanyador del partit entre Jannik Sinner i Novak Djokovic.