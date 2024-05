Endolla Barcelona prova 2 projectes de càrrega de cotxe elèctric, un dels quals mòbil

BARCELONA, 28 abr. (EUROPA PRESS) -

Endolla Barcelona, la xarxa pública d'electromobilitat, està provant dos prototips de càrrega per a vehicles elèctrics a l'aparcament de la plaça Navas, al districte de Poble-sec, informa aquest diumenge l'Ajuntament en un comunicat.

Un dels prototips, Ziggy, ha estat desenvolupat per l'start-up californiana EV Safe Charge i és un punt de càrrega robòtic que es desplaça per l'aparcament per permetre un ús més flexible de les places del pàrquing.

L'altre és un prototip català desenvolupat per teknoCEA, una spin-off de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC), i és un punt de càrrega dissenyat perquè el manteniment i la fabricació siguin fàcils i barats, de manera que és "de producció econòmica i fàcil manteniment".

Fa dos anys, l'Ajuntament de Barcelona i Barcelona de Serveis Municipals (BSM) havien fet una crida a través del programa InnovAcció 2030 per al desenvolupament de l'electromobilitat a la ciutat.

Aquests dos projectes han estat escollits a través d'un concurs públic d'innovació i han comptat amb 160.000 euros de finançament.