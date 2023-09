Els sindicats rebutgen la nova proposta de la Lliga F i mantenen la vaga

L'entitat que presideix Beatriz Álvarez "no cedirà a la pressió ni acceptarà propostes que suposin el col·lapse econòmic"



MADRID, 6 set. (EUROPA PRESS) -

La Lliga F ha informat aquest dimecres del rebuig per part dels sindicats cap a la seva nova proposta per desbloquejar la negociació del Conveni Col·lectiu de les jugadores, mantenint-se així la vaga prevista en la primera jornada del campionat de lliga.

"La nova reunió en el marc de la negociació del Conveni Col·lectiu ha posat de manifest, de manera clara, l'absoluta falta de voluntat dels sindicats per aconseguir un acord que permetés desbloquejar la vaga", ha assenyalat la Lliga F després d'haver-se reunit amb FUTPRO, AFE, Futbolistes ON, UGT i CC.OO.

En la seva nota de premsa, la Lliga F ha recordat que en la vespra ja havia proposat a aquests sindicats "una oferta on s'eliminava la parcialitat existent", passant "a un salari mínim de 18.000 euros que s'incrementaria fins a arribar a 25.000 euros en tres temporades".

La patronal també havia dissenyat "ajudes per a la cura dels fills/es de les futbolistes durant els seus entrenaments, espais específics per a lactància o fons d'ajuda econòmica per cursar estudis", entre altres avanços.

"La resposta de la part sindical va ser taxativa, mostrant un absolut immobilisme en els seus plantejaments econòmics (25.000 euros per a la present temporada i 30.000 euros per a la següent), sense mostrar-se disposats a negociar les seves exigències salarials, a més de no valorar els beneficis de conciliació familiar i formació oferts", ha afegit la nota.

Per aquest motiu, la Lliga F ha presentat aquest mateix dimecres "una nova alternativa d'acord per a una única temporada amb un salari mínim de 20.000 euros (això és, un increment del 25% pel que fa al vigent salari mínim)", segons ha descrit a posteriori en el comunicat de premsa.

Això incloïa, en les seves paraules, "la possibilitat d'aconseguir els 23.000 euros sobre la base dels beneficis comercials que generés la competició i mantenint, per descomptat, la supressió de la parcialitat, així com totes les millores en matèria de conciliació, maternitat, lactància i beneficis formatius".

"La resposta sindical ha estat, novament, negativa. D'aquesta forma, la irresponsabilitat i falta de tarannà i altura de mires dels sindicats aboquen a clubs i les jugadores a una vaga que perjudica de manera molt greu la imatge el futbol femení espanyol", ha subratllat la Lliga F.

L'entitat que presideix Beatriz Álvarez ha lamentat això "en un moment en el qual tots els actors haurien d'haver entès l'evident potencial de creixement del qual totes les parts podrien haver-se beneficiat en el cas d'haver prevalgut l'interès comú del projecte per sobre d'interessos personals".

"Si no hi ha acord, per descomptat, no haurà estat per l'esforç i obstinació de la Lliga F i molt fonamentalment dels seus clubs. Aquesta Lliga Professional, per evitar una vaga, no cedirà a la pressió ni acceptarà propostes que suposin el col·lapse econòmic de la competició, i, per tant, el fracàs del futbol professional femení", ha conclòs la nota.