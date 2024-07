Els Reis reben l'equip olímpic espanyol: "Ser-hi ja és un gran èxit"

L'ambaixada d'Espanya a París acull l'acte amb els monarques i autoritats



PARÍS, 25 jul. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

El rei Felip VI i la reina Letizia han ofert aquest dijous una recepció oficial a l'equip espanyol dels Jocs de París 2024 en un acte celebrat a l'ambaixada d'Espanya a París, on el monarca ha recordat als esportistes que ser olímpic "és ja un gran èxit" i s'ha mostrat optimista amb les opcions d'èxit.

"Espero que gaudiu perquè ser-hi aquí ja és un gran èxit", ha dit Felip VI en el seu discurs, recordant en primer lloc els protagonistes dels Jocs, uns esportistes que, a Espanya, han sembrat l'optimisme amb els seus bons resultats.

"És un orgull ser-hi i compartir aquesta festa d'inauguració que m'han dit que serà molt original. Venim d'una temporada increïble de resultats i espero que aquesta ona d'entusiasme estigui a l'altura de les expectatives", afegia.

A més, el rei ha recordat el seu passat olímpic per posar-se en la pell dels milers d'esportistes que afronten el seu somni a Paris 2024. "Vaig tenir la sort de viure l'experiència olímpica a Barcelona i tinc un record especial per portar la bandera. Molt d'ànim i a per totes", ha confessat un Felip VI que encapçalarà la delegació espanyola en el sopar oficial organitzat pel Comitè Olímpic Internacional aquest mateix dijous al Museu del Louvre.

D'altra banda, el monarca ha volgut agrair el treball de "312 guàrdia civils i polices nacionals", destinats a la capital gal·la en l'ampli desplegament de cooperació amb la Policia local, i dels "voluntaris, que són l'essència de la transmissió dels missatges adequats i que fan que tot funcioni".

A més, l'ambaixador d'Espanya a França, Victorio Redondo, ha fet d'amfitrió. "És un orgull com a ambaixador poder rebre a SSMM i a l'equip olímpic espanyol i confio que aconseguiu coses grans gràcies a l'esforç de tants anys", ha afirmat en el seu discurs.

A l'acte han acudit també la ministra d'Educació, Formació Professional i Esports i portaveu del Govern espanyol, Pilar Alegría; el president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; el president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco; i l'ambaixador d'Espanya a la Unesco, Miquel Iceta.

"Tenim l'equip olímpic més nombrós després de Barcelona, amb 383 esportistes. Les sensacions són positives per aconseguir els millors resultats de la història, només falta competir. Per primera vegada he pronosticat però només he parlat escoltant l'opinió de tots. Tenim al millor equip i tenim als millors Reis", ha afirmat Blanco.

IMATGES DISPONIBLES A EUROPA PRESS TELEVISIÓ

URL DE DESCÀRREGA:

https://www.europapress.tv/sociedad/893714/1/reyes-reciben-e...

TELÈFON DE CONTACTE 91 345 44 06