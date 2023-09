Els Reis reben els equips espanyols participants al Mundial de Fukuoka 2023

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felipe VI i la Reina Letizia han rebut aquest dilluns a la tarda a Barcelona els equips espanyols de natació, waterpolo i natació artística que van participar al campionat del món de natació de Fukuoka 2023.

Acompanyats pel ministre de Cultura i Esports, Miquel Iceta, els Reis han rebut i saludat al Palauet Albéniz als seleccionadors i a 20 jugadors de cada equip, i després s'han fet una foto de grup.

Espanya va guanyar 9 medalles: 2 en waterpolo (plata per a la selecció femenina i bronze per a la masculina) i 7 en natació: ors per a l'equip tècnic, el sol tècnic masculí i el sol lliure masculí; plata per al duo mixt tècnic; i bronzes per al sol tècnic femení, el duo tècnic i el duo mixt lliure.