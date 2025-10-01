Els Mossos preparen un dispositiu per l'arribada de 1.000 aficionats del PSG

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han preparat un dispositiu de seguretat especial per al partit entre el Barça i el PSG d'aquest dimecres a les 21.00 hores, en què es preveu l'arribada d'uns 1.000 aficionats "radicals" francesos que arribaran a la capital catalana al llarg del dia.
En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press aquest dimecres, l'encarregat de coordinar la seguretat del partit, l'inspector Andreu González, ha afirmat que es tracta d'un dispositiu de "màxims", ja que la previsió és que arribin uns 3.000 aficionats, dels quals 1.000 poden ser perillosos i buscar enfrontaments amb bats de beisbol, armes blanques o fins i tot matxets.
"Es comporten com una massa i hi ha individus perillosos. Són gent radical, normalment d'ideologia d'extrema dreta o esquerra que busca enfrontar-se amb radicals locals", ha subratllat l'inspector.
La previsió és que arribin entre les 12 i les 18 hores a la capital catalana i es moguin per zones turístiques de la ciutat, com la zona litoral, la Rambla i plaça Catalunya, i els Mossos preveuen convocar els seguidors de l'equip francès a la plaça Espanya per arribar de manera "segura i ordenada" fins a l'Estadi Olímpic.
L'inspector González també ha assenyalat que la preparació del dispositiu s'ha dut a terme amb els serveis d'intel·ligència de la policia francesa.